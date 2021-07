[주영진의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 송영길 더불어민주당 당 대표, 이준석 국민의힘 당 대표

--------------------------------------------



-김경수 유죄

송영길 "청와대 직접 관련 없다" vs 이준석 "청와대 사과해야"



-'대구행' 윤석열

송영길 "타 지역 폄하" vs 이준석 "탄핵 강에 빠지지 말라"



-코로나19 방역

송영길 "서욱 장관 질책" vs 이준석 "통제식 방역 한계



-윤석열 · 최재형 대권 도전

송영길 "출마 당위성 없어" vs 이준석 "문 정부 탓"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 뉴미디어부)