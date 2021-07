한사랑 산악회의 개그맨 이용주가 자신을 패러디 한 방탄소년단 멤버 정국을 향해 엄지척을 날렸다.



이용주는 지난 13일 자신의 SNS에서 정국을 향해 "정국 청년, 발음과 액숀이 아주 좋습니다."라는 글이 적힌 영상을 공개했다.



이 영상에서 정국은 이용주가 최근 한사랑산악회 개그맨 정재형과 함께 커버한 저스틴 비버의 '피치스'(Peaches)를 따라 하는 몸동작을 했다.



특히 정국은 "아 갓 마 피치스 아웃인 조쟈"(I got my peaches out in Georgia)라며 이용주 못지 않은 구수하게 노랫말을 따라해 웃음을 줬다.



앞서 이용주와 정재형은 유튜브를 통해 '피치스' 커버곡을 부르는 영상을 올렸고, 해당 영상을 미국의 전설적인 래퍼 스눕독이 직접 자신의 SNS에서 소개해 큰 화제를 모았다.



