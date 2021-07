WHO 수석과학자 "백신 교차접종, 개인이 결정해선 안돼"

세계보건기구, WHO 수석과학자가 코로나19 백신의 교차 접종은 개인이 결정할 문제가 아니라 공중보건 전문가의 영역이라면서 주의를 당부했습니다.



외신 보도에 따르면 WHO 최고과학자인 숨야 스와미나탄 박사는 제약사가 서로 다른 백신을 교차 접종하지 말 것을 당부하면서 "교차 접종은 아직까지 연구자료가 부족한 영역이라고 말했습니다. 스와미나탄 박사는 또 교차 접종의 경우 개인이 결정할 문제가 아니며 공공보건기관들이 자료를 근거로 결정할 문제"라고 강조하며 "면역반응과 안정성 평가를 위한 여러 연구가 진행되고 있다"고 전했습니다.



현재 전 세계적으로 코로나19 백신 수급이 불안한 탓에 교차 접종을 허용하는 나라는 한국을 포함해 점차 늘어나는 추세입니다.



다만, 스와미나탄 박사가 경고한 내용은 한 달 전 WHO 자문단이 내놓은 권고와 다소간 엇갈려서 논란이 뒤따를 수도 있을 것으로 보입니다.



앞서 지난달 WHO 면역자문단인 전문가전략자문그룹은 1차로 아스트라제네카 백신을 접종한 뒤 물량이 충분하지 않을 경우 2차는 화이자로 접종할 수 있다고 권고한 바 있습니다.