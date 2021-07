방탄소년단이 한국시간으로 오늘(9일) 오후 1시 댄스 팝 기반의 신규 트랙 'Permission to Dance'를 싱글 CD 'Butter'에 담아 전 세계에 동시 공개했습니다.



경쾌하고 신나는 분위기의 'Permission to Dance'는 피아노 연주와 스트링 사운드가 돋보이는 곡으로 세계적인 뮤지션 에드 시런(Ed Sheeran)과 영국 출신 프로듀서 스티브 맥(Steve Mac) 등이 곡 작업에 참여했습니다.



방탄소년단과 에드 시런의 협업은 2019년 발매된 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 수록곡 'Make It Right' 이후 이번이 두 번째입니다.



'Permission to Dance'의 가사는 '춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다'라는 내용으로 코로나19로 고단한 하루를 보내고 있는 모두에게 힘을 북돋우는 내용을 담았습니다.