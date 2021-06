그룹 방탄소년단의 신곡에 영국 가수 에드 시런이 참여한다는 사실이 알려져 화제를 모으고 있다.



에드 시런이 방탄소년단의 신곡 작곡을 맡았다는 사실은 뜻밖에 곳에서 확인됐다. 그가 SNS를 통해 팬들과 소통하는 과정에서 방탄소년단에 관한 질문을 받은 뒤 대답하는 과정에서 흘러나온 것.



에드시런은 "방탄소년단의 곡 중에서 가장 좋아하는 건 뭔가."라는 질문에 "퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)"라고 답해 팬들을 당황하게 했다.



기존에 발매된 방탄소년단의 곡 중에는 이런 제목은 없었기 때문.



결국 에드 시런은 방탄소년단이 새롭게 낼 앨범의 댄스곡이라는 사실을 팬들에게 스포하면서 전 세계의 아미들의 기대를 한층 더 끌어올렸다.



앞서 에드 시런은 2019년에 발매된 방탄소년단의 미니 6집 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'의 수록곡 'Make It Right'의 작사, 작곡에 참여한 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)