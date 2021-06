[취재파일] 오늘, 당신의 마음은 무슨 색입니까?

1] 무드미터(Mood Meter)는 보스턴 칼리지 제임스 러셀(James Russell)교수가 개발한 '원형감정모형'을 토대로 설계됐습니다. 러셀 교수는 인간의 감정에 '쾌적함'(Pleasant)과 '활력'(Energy)이라는 두 가지 핵심 요소가 있는데 이 두 요소만 있으면 모든 감정 상태를 충분히 파악할 수 있다고 주장했습니다. 무드미터는 2004년 데이비드 카루소와 피터 샐러베이의 책 <사람과 조직을 끌어당기는 하트스토밍> (The Emotionally Intelligent Manager)에서 처음 사용됐으며 이후 카루소와 마크 브래킷 예일대 감성지능센터장이 이 도구를 사회, 정서 학습체계인 RULER(감정인식하기-감정 이해하기-감정에 이름붙이기-감정표현하기-감정 조절하기)의 중심축으로 발전시켰습니다.[2] 마크 브래킷 예일대 감성지능센터 공식 사이트 https://www.marcbrackett.com/ [3] The class of 2030 and life-ready Learning: The technology imperative (A Summary report) https://info.microsoft.com/ww-landing-McKinsey-Class-Of-2030-Whitepaper.html?lcid=en-us