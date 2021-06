그룹 마마무가 새 미니앨범으로 컴백했습니다.



새 앨범 'WAW'는 'Where Are We'의 줄임말로, 데뷔 후 7년간 느꼈던 다양한 감정들과 함께 한 번쯤 고민해본 이야기들을 담은 앨범입니다.



앨범에 담긴 모든 곡을 발라드로 채웠는데요, 타이틀곡 'Where Are We Now'는 긴 여정을 함께하고 있는 서로에게 '우리는 어디쯤 왔을까'를 묻고, 우리의 과거와 현재, 그리고 다가올 날들에 대한 이야기가 담겨 있습니다.



마마무만의 이야기가 아닌 누구나 공감할 수 있는 이야기라고 하네요.



마마무는 이번 컴백을 시작으로 콘서트와 다큐멘터리 제작 등을 준비하고 있다고 합니다.