그룹 샤이니 멤버 태민이 컴백과 동시에 국내외 차트 1위를 휩쓸었다.



지난 18일 공개된 태민 세 번째 미니앨범 'Advice'(어드바이스)는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 캐나다, 프랑스, 아르헨티나 등 전 세계 41개 지역 1위에 올랐다. 더불어 이번 앨범은 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 라인 뮤직 송 톱 100 차트 1위를 기록했다.



또 태민은 이번 앨범으로 한터차트, 신나라레코드 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 타이틀 곡 'Advice' 역시 바이브, 지니 1위를 비롯한 음원 차트 상위권에 올라 높은 관심을 실감케 했다.



이번 앨범에는 타이틀 곡 'Advice'를 비롯해 소녀시대 태연이 피처링한 'If I could tell you'(이프 아이 쿠드 텔 유), 'Light'(라이트), 'Strings'(스트링스), 'SAD KIDS'(새드 키즈) 등 총 5곡이 수록되어 있다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)