"삶이 그대를 속일지라도 화내지 말라? 화를 내야죠!" 유쾌,상쾌,통쾌한 조진주 바이올리니스트 [커튼콜]

[골룸] 커튼콜 92 : "삶이 그대를 속일지라도 화내지 말라? 화를 내야죠!" 유쾌,상쾌,통쾌한 조진주 바이올리니스트

이번 주 커튼콜은 바이올리니스트 '조진주'씨를 만납니다.2014년, 인디애나폴리스콩쿠르 우승한 이후 세계 곳곳에서 활약해온 그는 최근 음악 에세이의 작가로 데뷔했습니다.에세이의 제목은 '언젠가 반짝일 수 있을까'.밀레니얼 세대의 젊은 연주자가 음악을 하며 느꼈던 열등감과 분노, 질투 등을 솔직하게 담았습니다."하기 싫은 연주도 입금되면 해야죠."솔직하고 당찬 그의 음악 인생 이야기를 커튼콜에서 확인해보세요.오늘 커튼콜에서는 조진주 바이올리니스트가 연주한 공연 실황 음원을 함께 들어봅니다.♬ Elgar La Capricieuse, Op.17♬ Astor Piazzolla: The Four Seasons of Buenos Aires 中 Winter♬ Paganini: Cantabile진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 | 출연: 조진주