[취재파일] '방콕'에 지친 당신을 위해(85)_'부산원아시아' K팝콘서트 & 카툰클래식 & 스타워즈 빈필

2021 부산원아시아페스티벌 K팝 콘서트 (5/8)

우리 아이 첫 콘서트, 서울시향 '카툰 클래식'

#May the 4th be with you-스타워즈의 날 기념 빈 필하모닉 연주 영상 공개

'마스크 벗은' 로열 오페라하우스_'ROH Unmasked'(23일까지)

지금도 계속되는 메트로폴리탄 오페라 무료 스트리밍

키신 베르비에 페스티벌 공연 실황 스트리밍(5/8 새벽 3시~48시간)_유료

음악극 '올드 위키드 송' 녹화중계(5/10)_유료

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.2021년 5월 7일 금요일. '방콕'에 지친 당신을 위해 85번째 글입니다. '계절의 여왕'이라는 5월, 동네 공원에만 나가봐도 싱그러운 계절의 향기를 느낄 수 있습니다. 어린이날 지났고, 어버이날, 스승의 날이 남아있는데요, 코로나는 아직 안심할 수 없는 상황이지만, 방역 수칙 잘 지키고, 소중한 사람들과 마음 나누며 행복한 5월 보내시기 바랍니다.9일까지 온라인으로 진행되는 한류축제, 부산원아시아페스티벌의 메인공연 K팝 콘서트를 생중계로 즐깁니다. 강다니엘, 더보이즈, 러블리즈, 마마무, 슈퍼주니어, 아스트로, 엔하이픈, 위아이, 펜타곤, NCT DREAM 등의 화려한 무대가 펼쳐집니다. 이 공연은 과기정통부와 한국전파진흥협회 지원으로 UHD중계하고, XR 무대도 시도할 예정이라 관심을 끕니다.가상과 현실이 공존하는 확장현실(XR. Extended Reality) 기술을 활용한 마마무 무대가 준비되어 있습니다. 확장현실 기술로 구현된 광안리 야경 무대 위에서 마마무가 '딩가딩가'를 노래합니다.XR는 아티스트의 움직임을 실시간으로 추적하는 리얼타임 카메라 트래킹과 리얼타임 렌더링으로 가상현실을 동기화해서, 물리적인 시공간 제약을 넘어 색다른 시각적 쾌감을 제공합니다. 온라인 공연의 몰입감을 높이고 기존 오프라인 공연에서 경험하지 못했던 새로운 즐거움을 선사한다는 겁니다.5월 8일(토) 저녁 7시부터 [▶스브스케이팝 유튜브 채널] 에서 초고화질로 생중계하고, 5월 9일 일요일 밤 24시 35분 SBS에서 다시 방영합니다.광화문 광장에 사자가 한 마리 어슬렁어슬렁 다니더니, 연주가 진행되는 세종문화회관으로 뛰어들어옵니다. 사자가 연주자들 사이를 오가면서 눈맞춤을 하네요. 그랜드 피아노 위에 올라앉아 포효를 하기도 합니다. 생상스의 '동물의 사육제' 중 서주와 사자왕의 행진으로 시작하는 서울시향 '카툰 클래식'입니다. 귀여운 애니메이션과 클래식 연주를 결합해서 눈도 귀도 즐겁습니다.코끼리와 거북이가 무대 위를 오가더니, 공연장이 물방울 뽀글뽀글 물고기들 헤엄치는 바닷속으로 바뀌기도 합니다. 생상스의 '동물의 사육제' 중 일부를 발췌해 15분 정도로 구성했는데요, 서울시향이 어린이날을 기념해 내놓은 '카툰 클래식'이지만, 어린이뿐 아니라 어른들이 봐도 좋겠습니다. [▶서울시향 유튜브] 에서 프로그램 설명과 함께 언제든 즐길 수 있습니다.최근 유튜브에서 음악을 찾아 듣다가 'May the Fourth be with you'라는 슬로건과 함께스타워즈' 영화음악을 연주한 오케스트라 영상을 많이 발견했는데요, 알고 보니 이 슬로건은 '스타워즈의 날'인 5월 4일에 쓰이는 말이더군요. 왜 5월 4일이 스타워즈의 날이 됐는가 하면, '스타워즈' 속 유명 대사인 '포스가 당신과 함께 하기를(May the Force be with you)'가 5월 4일(May the fourth)'와 비슷하게 들리기 때문이랍니다. 그러니까 '5월 4일, 스타워즈의 날이 당신과 함께 하기를'이 되는 거죠.'스타워즈'의 작곡가인 영화음악 거장 존 윌리엄스는 지난해 빈 필하모닉을 직접 지휘하며 자신의 영화 음악을 연주했는데요, 도이치그라모폰이 스타워즈의 날을 맞아 '라스트 제다이' OST 중 'Rebellion is Reborn' 연주 실황을 유튜브에 최초 공개했습니다. [▶바로가기] 이번에 공개된 곡뿐 아니라 다른 곡들도 들을 수 있습니다. 도이치그라모폰 유튜브에서 Star Wars를 검색하면 먼저 공개됐던 관련 연주 영상들이 쫙 뜹니다. [▶바로가기] '다스베이더' 테마인 Imperial March, 그리고 요즘 말로 '가슴이 웅장해지는' 메인 테마곡 등등, 모두 빈 필하모닉의 최상급 연주로 감상할 수 있습니다. 포스가 당신과 함께 하기를!코로나로 오랫동안 온라인 스트리밍만 해왔던 영국 로열 오페라하우스가 이번 달 17일 공연을 재개합니다. 이에 앞서 'ROH Unmasked(마스크를 벗은 로열오페라하우스)'라는 타이틀로 공연 영상을 공개했습니다. 전에도 소개해 드린 적이 있는데요, 5월 23일까지 볼 수 있습니다. 로열 오페라의 제트파커 영 아티스트들과 코러스, 오케스트라가 브리튼과 모차르트, 바그너, 푸치니, 구노, 베르디의 음악으로 지난 1년간 비어 있었던 공연장 곳곳에 생기를 불어넣습니다. 로열 오페라하우스의 숨겨진 공간들과 옥상까지 무대가 됩니다.음악도 음악이지만, 평소에는 보기 힘든 오페라극장 백스테이지와 공간 곳곳을 구경하는 재미가 있습니다. 약 28분 분량입니다. 로열오페라하우스 이메일 회원으로 가입하면 무료로 볼 수 있습니다. 이 공연실황 외에도 발레 '잠자는 숲속의 미녀' 리허설 영상 등을 무료로 볼 수 있습니다. [▶ROH 홈페이지] 에서 시청 가능합니다. [▶예고영상] 코로나 초기에 전 세계 공연장과 공연 단체들이 무료 온라인 공연을 많이 했었는데, 지금은 특별한 이벤트로 하는 것 외에는 무료 공연 스트리밍이 별로 없고, 대부분 유료 VOD로 운영 중입니다. 하지만 뉴욕 메트로폴리탄 오페라만 지금도 매일 오페라 한 편씩 무료 스트리밍을 하고 있는데요, 벌써 60주째에 접어들었습니다.다음 주 초엔 프랑코 제피렐리가 연출한 푸치니 '라보엠' 1982년 공연 실황을 상영하네요. 테레사 스트라타스, 레나타 스코토, 호세 카레라스가 출연하는데요, 젊은 시절 테너 호세 카레라스의 로돌포를 볼 수 있는 명연으로 꼽힙니다. 다른 좋은 오페라도 많으니 스트리밍 일정 확인하고 보시면 됩니다. [▶바로가기] 피아니스트 예프게니 키신의 리사이틀 실황을 도이치그라모폰 온라인 공연 플랫폼에서 유료 스트리밍합니다. 베토벤 소나타 8번 '비창' 17번 '템페스트' 21번 '발트슈타인' 등 유명한 베토벤의 피아노 곡들을 쫙 모았습니다. 2019년 베르비에 페스티벌에서 진행됐던 공연 실황입니다. [▶DG 스테이지] 에서 한국 시각 5월 8일 새벽 3시부터 48시간 동안 볼 수 있고요, 관람료는 9.9유로입니다.1986년 오스트리아 빈, 슬럼프에 빠진 천재 피아니스트와 괴짜 교수가 만납니다. 음악극 '올드 위키드' 송은 이 두 사람이 등장인물인 2인극입니다. 슈만의 연가곡집 '시인의 사랑'을 비롯해, 베토벤, 바흐, 차이콥스키 같은 클래식 음악가들의 선율이 흐릅니다. 1995년 미국에서 초연된 후 각종 연극상을 수상하며 인정받은 공연인데요, 한국에서는 2015년 처음 무대에 올랐습니다.5월 3일에 이어 두 번째 상영으로, 남경읍 이재균 출연 공연 실황입니다. 코멘터리 영상까지 포함해 150분 분량입니다. [▶나인스토리 네이버TV] 에서 1만 8천 원 이상 후원하면 볼 수 있습니다.그럼 다음 주에 뵙겠습니다.