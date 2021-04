[취재파일] '방콕'에 지친 당신을 위해(83)_뮤지컬 '아이위시' & 모차르트 '레퀴엠' 생중계

임동혁 & 서울시향 홍콩아트페스티벌(4/23~4/26)

클라라 주미 강 & 예블리 심포니 (4/23)

브로드웨이 뮤지컬 '루스레스'(4/23)_유료

오페라하우스 숨겨진 공간이 모두 무대-ROH Unmasked (4/24 새벽 3시~)

내 인생이 뮤지컬 같다면 -뮤지컬 '아이위시'(4/27)

존 노 홍혜란 박종민 정수연-모차르트 '레퀴엠'(4/29)_유료

한국 재즈 주역 한자리에-세계 재즈의 날 전야콘서트(4/29)

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.2021년 4월 23일 금요일. '방콕'에 지친 당신을 위해 83번째 글입니다. 며칠 전까지만 해도 이번 주는 온라인 공연이 거의 없나 보다 했는데, 해외에서 진행되는 공연도 있어서 모아보니 꽤 되네요. 코로나 4차 유행을 경고하는 목소리가 나온 지 꽤 됐습니다. 방심하지 말고, 방역 수칙 잘 지키면서, 건강하고 문화적인 날들 보내시기 바랍니다.서울시향이 홍콩아트페스티벌에 온라인 프로그램에 참여합니다. 홍콩 출신의 서울시향 부지휘자 윌슨 응이 지휘했던 지난 2월의 정기공연 실황인데요, 근현대 작곡가들의 곡들로 좋은 평가를 받았던 공연이죠. 피아니스트 임동혁이 스크랴빈 협주곡을 협연하고, 블라허 '파가니니 주제에 의한 교향악적 변주곡'과 힌데미트의 '화가 마티스' 교향곡을 연주합니다. 홍콩아트페스티벌 홈페이지에 들어가 보니 지휘자 윌슨 응의 '홈커밍' 공연이라고 소개되어 있네요. 페스티벌 홈페이지 에서 이메일을 등록하면 23일(금)부터 나흘간 무료로 관람할 수 있습니다.바이올리니스트 클라라 주미 강이 스웨덴의 명문 오케스트라 예블리 심포니와 협연하는데요, 실황을 한국에서도 유튜브 생중계로 볼 수 있습니다. 클라라 주미 강이 비에냐프스키 바이올린 협주곡 2번을 협연하고, 스트라빈스키의 '덤바튼 오크스'와 젬린스키의 신포니에타도 연주됩니다. 23일(금) 저녁 8시. 예블리 심포니 유튜브 학교 연극에서 주연을 맡기 위해 엄마와 고군분투하는 8살 소녀의 이야기를 다룬 코미디 뮤지컬 '루스레스(Ruthless!)'가 네이버 후원 라이브로 두 번째 상영됩니다. 1992년 오프브로드웨이 초연 때 영화 '레옹'의 나탈리 포트먼과 팝가수 브리트니 스피어스가 출연해 주목받았던 작품이기도 합니다. 이번에 상영되는 건 지난 2019년 영국 웨스트엔드에서 진행됐던 공연 실황인데요, 한국어 자막 제공됩니다.23일 저녁 8시, 네이버TV 에서 1만 원 후원하면 당일 자정까지 시청 가능합니다. 12세 이상 관람가. ▶예고 영상 영국 로열오페라하우스(ROH)의 온라인 공연을 예전에 수차례 소개해 드린 바 있는데요, 코로나로 오랫동안 온라인 스트리밍만 해왔던 ROH가 다음 달에는 문을 열어 공연을 재개할 예정인데, 이에 앞서 'ROH Unmasked(마스크 벗은 로열오페라하우스)'라는 타이틀로 공연 영상을 무료로 공개합니다. 로열 오페라의 제트파커 영 아티스트들과 코러스, 오케스트라가 브리튼과 모차르트, 바그너, 푸치니, 구노, 베르디의 음악으로 지난 1년간 비어 있었던 공연장 곳곳에 생기를 불어넣습니다. 로열오페라하우스의 숨겨진 공간들과 옥상까지 무대가 되는 색다른 공연 실황입니다.로열오페라하우스 이메일 회원으로 가입하면 무료로 볼 수 있습니다. 한국 시각 24일(토) 새벽 3시부터 로열오페라하우스 홈페이지 에서 시청 가능합니다. ▶예고영상 현재 서경대학교 공연예술센터에서 공연 중인 뮤지컬 '아이 위시'가 무료 온라인 생중계를 진행합니다. 2018년 영국 웨스트엔드에서 초연됐고, 2019 에딘버러 프린지 페스티벌에서 인기를 끌었던 카바레 쇼 형식의 뮤지컬인데요, 원제는 I wish My Life were like a Musical'입니다. 영국에선 작은 무대에서 배우 한 명이 노래하며 진행했지만, 한국 라이선스 공연에선 카바레 쇼 형식을 좀 더 발전 시켜 네 명의 배우들이 출연합니다.뮤지컬 배우들의 실제 삶과 화려한 무대의 뒷이야기들을 유쾌하게 풀어냅니다. 이렇게 현재 공연 중인 뮤지컬을 온라인에서 무료 중계하면 누가 공연을 돈 내고 볼까 우려할 수도 있지만, 지금까지 공연계 사례를 보면, 온라인 중계가 오프라인 공연 흥행에 도움이 되는 경우가 많았습니다.27일(화) 저녁 8시, 아이엠컬쳐 네이버TV 박영수 박은석 이지숙 정다희 배우가 출연합니다. ▶예고 영상 모차르트의 '레퀴엠'은 그가 1791년에 작곡한 유작이자 유일한 레퀴엠(진혼곡)입니다. 모차르트가 완성하지 못하고 세상을 떠나 제자 쥐스마이어가 미완성 부분을 채워 넣었지만, 모차르트의 걸작 중 하나로 손꼽히는 곡입니다. 세상을 떠난 이를 위한 진혼곡은 산 자들의 영혼을 위로하는 곡이기도 합니다. 예술의전당 콘서트홀에서 이 곡이 오랜만에 공연되는데요, 유료 온라인 생중계도 병행합니다.'팬텀싱어'로 사랑받은 테너 존 노, 소프라노 홍혜란, 베이스 박종민, 메조소프라노 정수연, 국립합창단이 노래하고, 김대진이 지휘하는 디토 오케스트라가 함께 합니다. 첼리스트 문태국이 협연하는 브루흐의 '콜 니드라이(신의 날)'도 같이 들을 수 있고요.29일(목) 저녁 7시 반 공연, 크레디아 네이버TV 에서 3만 3천 원 후원하면 온라인 생중계를 볼 수 있습니다. 벌써부터 기대에 찬 댓글들이 올라와 있네요. 당일 밤 11시까지 다시 보기 가능합니다.4월 30일은 유네스코가 지정한 세계 재즈의 날인데요, 한국재즈협회가 전날인 29일, 세계 재즈의 날 전야콘서트를 온라인 공연으로 진행합니다. 웅산 말로 이정식 등 한국을 대표하는 재즈 뮤지션들이 대거 출연해 관심을 끄는데요, 한국재즈협회 회장인 웅산은 한국 재즈의 주역들이 한자리에 모이는 무대로, 한국 재즈의 현주소와 미래의 청사진을 확인하는 뜻깊은 무대가 될 것이라고 자신했습니다.29일(목) 저녁 7시 반 서울 삼성동 섬유센터 재즈파크에서 비대면으로 열리는 공연을 한국재즈협회 네이버TV 에서 생중계합니다.다음 주에 뵙겠습니다.