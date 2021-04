툰베리, 코백스 위해 1억 원 기부…"백신 불평등은 비극"

스웨덴의 10대 환경 운동가 그레타 툰베리가 코로나19 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스를 위해 약 1억 원을 기부하기로 했습니다.



코백스를 주도하고 있는 세계보건기구(WHO)는 현지시간으로 19일 툰베리가 자신의 재단을 통해 10만 유로(약 1억3천만 원)를 WHO 재단에 기부할 계획이라고 밝혔습니다.



기부금은 코백스가 백신을 구매하는 데 사용될 예정입니다.



툰베리는 이날 WHO의 화상 언론 브리핑에 참여해 "우리는 오늘날 전 세계 코로나19 싸움에서 존재하는 엄청난 불균형을 바로잡을 수단을 우리 손에 쥐고 있다"며 "(코백스는) 진정한 백신 형평성을 보장하고 팬데믹에서 벗어날 수 있는 최선의 길을 제공한다"고 밝혔습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 "툰베리는 전 세계 수백만 명의 사람들에게 기후 위기를 해결하기 위한 조처를 하도록 영감을 줬다"며 "백신 형평성에 대한 그의 강한 지지는 우리 세상을 더 건강하고 안전하며 공평한 곳으로 만들려는 그의 헌신을 다시 한번 보여준다"고 평가했습니다.



거브러여수스 사무총장은 전 세계적으로 25세에서 59세 사이의 코로나19 확산세가 "걱정스러운 속도"라며 이는 전염력이 더 높은 변이 때문일 수도 있다고 밝혔습니다.



"사망자가 100만 명 되는 데 9개월, 200만 명 되는 데 4개월, 그리고 300만 명이 되는 데 3개월 걸렸다"며 이같이 우려했습니다.



마리아 판케르크호버 WHO 코로나19 기술팀장은 "우리는 전 연령대에서 높아지는 전염률을 보고 있다"며 특히 지난주 신규 확진자가 520만 명 보고됐는데 이는 팬데믹 시작 이후 주간 기준 최대치라고 알렸습니다.



