문 대통령 등 20여 개국 정상 "팬데믹 대비에 새로운 국제조약 필요"

문재인 대통령이 세계 20여 개국 정상, WHO 사무총장과 함께 '팬데믹 조약 관련 정상 명의 공동 기고'를 통해 미래에 닥쳐올 팬데믹에 대비·대응하기 위한 새로운 국제 조약을 마련해야 한다고 촉구했습니다.



문 대통령은 공동 기고에서 "어떤 정부나 다자 기구도 혼자서는 이러한 위협에 대처할 수 없다"면서, "면역은 글로벌 공공재이며, 우리는 최대한 조속히 백신을 개발·생산하고, 보급해 나갈 수 있어야 한다"고 강조했습니다.



또 새로운 국제 조약에는 공공 보건의료 대응책의 국제 협력 강화와 사람과 동물, 지구의 건강이 서로 연계돼 있다는 '원 헬스' 접근법의 인정 등이 포함될 것이라고 전했습니다.



그러면서 "팬데믹 조약으로 상호 및 공동 책임, 투명성, 국제 체제와 국제 규범 내 협력이 강화될 것"이라고 전망했습니다.



공동 기고에는 보리스 존슨 영국 총리, 마크롱 프랑스 대통령, 메르켈 독일 총리 등 23개국 정상과 샤를 미셸 EU 상임의장, 거브러여수스 WHO 사무총장이 참여했다.



이번 공동 기고는 테워드로스 WHO 사무총장 주도로 진행됐으며, 한국이 코로나19 대응에 모범적 역할과 진단기기 공급과 관련한 국제기구와의 협력을 높이 평가하면서 문 대통령의 참여를 요청했습니다.