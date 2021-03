억대 연봉에도 개발자 없다…학원 몰려가는 문과생

<앵커>



네이버, 카카오, 쿠팡과 같은 IT업계는 취업 준비생들이 가장 들어가고 싶어 하는 회사들인데요. 이곳에 들어가려고 문과생들까지 IT 개발자 취업 준비에 나서면서 관련 학원들이 큰 인기입니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



[이 어레이가 파이썬의 데이터를 다루는 구조가 아니라….]



'네카라쿠배'라는 신조어까지 생긴, 잘 나가는 IT 기업에 입사하기 위해 학원에서 공부에 여념이 없습니다.



IT 개발자에게 필요한 지식을 전액 무료로 가르쳐주되 취업하면 연봉의 1%만 기부하면 된다는 파격적인 조건을 내걸자 수강생 15명 모집에 4천 명 넘게 지원했습니다.



지원자 64%는 전산 프로그램을 다뤄본 적도 없는 '문과 출신' 비전공자입니다.



[김성휘/취업준비생 : 완전히 아무것도 모르는 상태에서 시작하다 보니까 처음에는 스트레스를 좀 많이 받았어요. 그런데 한 달 정도 공부를 하다 보니까 재미가 느껴졌고.]



코로나19 등 여파로 대기업들이 신입 채용을 줄이면서 청년 취업문은 좁아진 반면 비대면 호황을 맞은 IT 기업들은 오히려 구인난에 시달리자 그 간극을 메우려는 학원들이 생겨나는 겁니다.



IT 기업들이 부족한 개발 인력을 놓고 '뺏고 뺏기는' 유치 경쟁을 벌이면서 연봉 인상 도미노는 물론 신입 개발자에게 1억 원의 스톡옵션을 제시하는 경우까지 있습니다.



이런 대접을 받기 위해 문과생들까지 사교육에 의존하는 것인데, 현실과 동떨어진 대학교육 과정 개선 등 근본적인 해법이 필요하다는 목소리가 나옵니다.