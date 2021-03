기성용, 성폭력 의혹 제기자 형사고소…5억 원 손배소

초등학교 시절 후배에게 성폭력을 가했다는 의혹을 받는 기성용(FC서울)이 의혹 제기자들을 상대로 형사 고소와 민사 소송을 동시에 진행하며 본격적인 법적 대응에 나섰습니다.



기성용의 법률대리인인 법무법인 서평의 송상엽 변호사는 오늘(22일) 보도자료를 통해 "기성용 선수에게 성폭행을 당했다고 주장하는 C 씨와 D 씨에 대해 형사책임을 묻기 위해 고소장을 접수했고, 5억 원의 손해배상청구 소송을 제기했다"고 밝혔습니다.



이에 따라 송 변호사는 오늘 서초경찰서에 고소장을 제출했고, 서울중앙지법에는 손해배상 청구 소송을 제기했습니다.



앞서 지난달 24일 C 씨와 D 씨는 전남의 한 초등학교에서 축구부 생활을 하던 2000년 1~6월 선배인 A 선수와 B 씨로부터 성폭력을 당했다고 박지훈 변호사를 통해 폭로한 바 있습니다.



기성용의 이름은 언급되지 않았지만, 내용상 A 선수가 기성용임을 충분히 짐작할 수 있었습니다.



기성용은 지난달 27일 프로축구 K리그1 개막전 뒤 기자회견을 자처해 결백을 주장하면서 C 씨와 D 씨에 대해 법적 대응을 예고했고, 기성용을 대리하는 송 변호사는 C 씨와 D 씨 측에 '성폭력 증거' 공개를 촉구했습니다.



이에 C 씨와 D 씨 측은 기성용이 소송을 걸어오면 이를 법정에서 공개하겠다는 입장을 취했습니다.



결국 기성용이 C 씨와 D 씨에 대한 형사 고소와 함께 민사 소송을 결정하면서 치열한 법정 공방이 펼쳐지게 됐습니다.



(사진=연합뉴스)