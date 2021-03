[취재파일] '제인 구달'과 '최재천'의 외침

SBS D포럼(SDF)은 SBS가 사회 공헌을 목적으로 만든 지식 나눔 플랫폼입니다. 우리 사회가 깊이 있게 봐야 할 화두를 앞서 제시하고 다양한 각도에서 혜안을 찾습니다.

제인 구달 박사 (Dr. Jane Goodall)

최재천 이화여대 에코과학부 석좌교수 최재천 이화여대 에코과학부 석좌교수

Q. 지금의 코로나19 시대를 어떤 관점에서 주목하고 들여다보고 있으신가요?

Q. 조금 더 설명해 주시죠.

Q. '바이러스 vs. 호모 사피엔스' 뭐 이런 구도인 건가요?

자연과 우리와의 관계를 정말 진지하게 재정립

Q. 그런데 이번 코로나를 겪으면서 아이러니컬하다고 느끼는 건, 지금껏 인간은 전 세계적으로 하나가 되기 위한 연결을 꾸준히 추구해 왔잖아요. 기술발전으로 인한 촘촘한 항공망과 도로망들을 자랑하면서 말이죠. 그런데 바이러스의 관점에서 보면 이러한 연결의 결과가 인류에게 최악의 조건을 스스로 만들어 놓은 거잖아요.

제인구달 박사와 최재천 교수 제인구달 박사와 최재천 교수

Q. 점점 기후변화가 야생의 서식지에도 영향을 미친다는 소식이 들리던데요.

Q. 우리가 겪고 있는 생물학적 팬데믹이 '코로나19'라면, 앞으로 다가올 생태학적 팬데믹은 '기후변화'라는 얘기들을 많이 합니다. 그런데 일반인의 입장에서 기후변화의 무서움과 중요성을 체감하는 게 쉽지만은 않은 것 같아요.

Q. 교수님께서는 '행동백신'과 '생태백신'의 중요성을 강조하고 계시던데요.

Q. 모든 인류가 위험에 빠진 지금 우리는 코로나를 통해 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요?

Q. 교수님께서 만든 '호모 심비우스' 개념도 공생과 연대의 중요성이 담겨 있는 거군요.

최재천 교수와 제인 구달 박사의 첫 만남 (1996년) 최재천 교수와 제인 구달 박사의 첫 만남 (1996년)

"그동안 우리는 기후변화 문제와 생물다양성 문제에 대해, 나중에 우리가 잘 살게 되면 그때 가서나 고민하면 되는 문제 정도로 치부해 왔었습니다. 하지만 기후변화와 생물다양성 문제가 해결되지 않는 한 우리는 팬데믹 문제에서 절대 자유로워질 수 없습니다. 이제는 편해지면 해야 되는 문제가 아니라 이 문제부터 풀어내지 않으면 우리의 존재 자체가 위협받을 수밖에 없는 세상이 됐습니다. 이번 코로나를 겪으면서 '이대로는 안 되겠다, 자연과의 관계를 재정립해야겠다'라는 생각을 조금이라도 했다면 이제부터는 진짜 더 무서운 기후변화에 대해 정말 심각하게 고민하고 준비해야 합니다."