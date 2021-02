[취재파일] 미국 검사는 수사를 안 할까? - 수사/기소 분리에 대한 동상이몽

[트럼프의 측근들을 "수사" 한 연방검사(U.S. Attorney) 를 놓고 벌어진 충돌이 위기를 유발하다.]



- 법무부 장관 윌리엄 바가 맨해튼에 있는 연방검사(U.S. attoney) 인 제프리 버만을 파면하려고 시도했지만, 버만이 물러나기를 거부하고 있다.



2020년 6월 19일 / 뉴욕타임스



트럼프 대통령의 최측근들을 수사해온 맨해튼의 최고위 연방 검사(federal prosecutor) 가 토요일에 법무부 장관 윌리엄 P. 바가 파면하려고 시도한 이후에도 자리에서 물러나기를 거부함으로써, 법 집행의 독립성과 불충하다고 여겨지는 공무원들에 대한 대통령의 숙청작업 사이의 이례적인 교착상태를 일으키고 있다.



[Clash Over U.S. Attorney Who Investigated Trump Associates Sets Off Crisis]



- Attorney General William Barr tried to fire the U.S. attorney in Manhattan, Geoffrey Berman, but he is refusing to leave.



June 19, 2020 / The New York Times



The top federal prosecutor in Manhattan, who has investigated President Trump's closest associates, was refusing to leave his position on Saturday after Attorney General William P. Barr tried to fire him, setting up an extraordinary standoff over the independence of law enforcement and the president's purge of officials he views as disloyal.