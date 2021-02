미, WHO 우한 조사 결과에 "中, 완전한 투명성 제공 안 해"

세계보건기구, WHO가 코로나19 최초 발원지인 중국 우한 방문 조사에서 기원 규명에 사실상 실패했다고 밝힌 것과 관련해 미국은 이를 신뢰할 수 없다는 반응을 보였습니다.



젠 사키 백악관 대변인은 현지시간 9일 브리핑에서 WHO 조사 결과와 관련해 "미국 정부는 이번 조사에 관여하지 않았다"며 "조사 결과와 데이터를 독립적으로 검토하길 원한다"고 말했다고 로이터통신이 보도했습니다.



네드 프라이스 국무부 대변인도 브리핑을 통해 WHO 전문가들이 중국으로부터 완전한 협조를 받았다고 단정적으로 말할 수 없다고 밝혔습니다.



프라이스 대변인은 "최소한 지금까지는 중국이 필요한 투명성을 제공하지 않았다고 분명히 생각한다"고 말했습니다.



프라이스 대변인은 미국은 WHO 데이터와 자체 정보에 기반해 결정을 내릴 것이라고 덧붙였습니다.



이런 언급은 코로나19의 중국 기원설에 대한 WHO의 조사 결과를 현재로선 신뢰할 수 없다는 입장을 밝힌 것으로 해석됩니다.



특히 중국 정부가 조사단에 투명한 정보를 제공하지 않았을 것이라는 점을 강조하면서 WHO 조사 결과를 포함한 모든 정보를 취합해 미국 자체적으로 결론을 내릴 것이라는 점을 강력하게 시사하고 있습니다.



(사진=게티이미지코리아)