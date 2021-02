"술병으로 내리쳤다" 주중 대사관 직원 폭행 논란

<앵커>



중국에 있는 한국대사관에서 불미스러운 사건이 일어났습니다. 파견 나온 공무원이 행정 직원의 머리를 술병으로 내리쳤다는 신고가 접수돼 외교부에서 조사하고 있습니다.



베이징에서 김지성 특파원이 전해드립니다.



<기자>



지난 4일 베이징의 한국인 밀집 지역인 왕징의 한 술집에서 주중 한국대사관 직원 5명이 함께 술을 마셨습니다.



이 자리에는 각각 국회와 국가정보원에서 파견 나온 공무원 A 씨와 B 씨, 한국인 행정 직원 C 씨도 있었습니다.



밤 11시쯤 이들 3명 사이에 실랑이가 벌어졌습니다.



행정 직원 C 씨가 국회 소속 A 씨의 무례한 언행에 대해 항의하자 A 씨가 술병으로 C 씨의 머리를 내리쳤다는 게 C 씨의 주장입니다.



C 씨는 국정원 소속 B 씨 역시 자신을 밀어 넘어뜨리고 얼굴을 주먹으로 때렸다고 주장했습니다.



행정 직원 C 씨는 현지 병원에서 치료를 받았으며, 외교부에 이 사건을 신고했습니다.



국정원 소속 B 씨는 행정 직원 C 씨도 A 씨에게 술병을 던졌고 이를 말리는 과정에서 벌어진 일이었다고 주장한 것으로 알려졌습니다.



사건 발생 당일은 베이징 당국이 가급적 모임을 자제하고, 모임을 갖더라도 2시간 이내로 할 것을 권고한 상태였습니다.



외교부는 당사자들을 분리 조치하고 조사를 진행하고 있습니다.



한국노총은 이번 사건을 상대적으로 우월적 지위에 있는 파견 공무원이 행정직 공무원을 상대로 벌인 갑질로 규정하고 강력한 처벌과 정부의 공식 사과를 요구했습니다.