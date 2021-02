[취재파일] 코로나 시대, 당신은 무엇을 먹고 있는가?

SBS D포럼(SDF)은 SBS가 사회 공헌을 목적으로 만든 지식 나눔 플랫폼입니다.

1. 신데믹(syndemic)의 시대…코로나만 위험한 게 아니다

we are looking global syndemic, a cluster of pandemics. : COVID-19 is only the most recent and of course currently the most energetically discussed.

(*두 개 이상의 유행병이 동시 혹은 연이어 집단으로 나타나면서, 서로 상승작용을 일으키고, 사태를 악화하는 것)

"사실 가장 위험한 팬데믹은 사회 내 여러 대규모 변화가 있어야만 종식시킬 수 있는 종류의 것입니다. 바로 잘못된 식습관으로 발생하는 만성질환(diet-related chronic disease)인데요. 주요 학술지에서 볼 수 있듯이 의학계에서도 최근 영양실조 같은 영양 불균형을 더 큰 문제로 인식하고 있습니다. 과거에 영양실조는 단조로운 식단, 즉 지나치게 적은 종류의 음식과 열량을 섭취하는 것이 유일한 원인이었습니다. 하지만 이제 다른 유형의 영양실조도 있습니다. 지나친 고열량, 특히 가장 영양가 없는 음식을 일컫는 '반-영양식품(anti-nutritious food)'을 먹는 것인데요. 흔히들 정크푸드(junk food)라고 부르는 식품입니다.



정크푸드는 20세기에 말 그대로 '발명(invented)'된 초가공식품(ultra-processed food)입니다. 열량이 지나치게 적거나, 영양가 없이 열량만 많은 음식들로 인해 발생하는 두 가지 유형의 영양실조는 오늘날 수십억 명, 짐작하건대 세계 인의 3분의 1에 해당하는 사람들의 건강을 위협하고 있습니다. 그중 저 영양 식품을 과다 섭취해 발생하는 영양실조는 전 세계 만성질환 발병을 증가시켰고, 이 때문에 많은 사람이 코로나19와 같은 우연적 감염병(opportunistic infections)에 취약해진 겁니다."

2. '보충'돼야 할 토양

"Soil must be replenished"

3. '공장식' 농업으로의 전환, 그리고 소농의 몰락

The shift to factory farming, and the elimination of small-scale farmers

4. 모두를 위협하는 식량 생산 체계

The way we produce food endangers everyone

