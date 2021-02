팝 뮤지션 소피, 보름달 보려다 '실족사'…샘 스미스도 추모

스코틀랜드 출신 트랜스젠더 뮤지션 소피가 안타까운 사고로 세상을 떠났습니다.지난달 30일 현지 매체 보도에 따르면 가수 소피가 그리스 아테네에서 보름달을 보려다 발을 헛딛는 불의의 사고로 숨졌습니다. 향년 34세의 나이로 사망한 소피는 트랜스젠더 가수이자 프로듀서로 생전 트랜스젠더 권리 증진을 위한 목소리를 내고 활발한 활동을 펼쳐왔습니다.소피의 소속사 트랜스그레시브 측은 "고인은 음악의 개척자였고, 지난 10년 동안 가장 영향력 있는 아티스트 중 한 명이었다. 소피의 가족들은 사랑과 지지를 보내는 모든 이들에게 감사하고 있으며, 소피는 항상 우리와 함께 있을 것"이라고 비보를 전하며 사생활 존중을 당부했습니다.1986년 스코틀랜드 글래스고에서 태어난 소피는 2013년 'Nothing More to Say'라는 싱글을 발매, 솔로로 데뷔했습니다. 2015년 마돈나의 싱글을 공동 제작하는가 하면 2018년에는 정규 앨범으로 그래미 어워드 후보에 오르기도 했습니다.소피의 안타까운 사망 소식에 유명 아티스트들의 추모도 이어졌는데요, 가수 샘 스미스는 자신의 트위터에 "세상은 천사를 잃었다. 소피는 우리 세대 진정한 비전이자 아이콘이었다. 소피는 앞으로도 많은 사람에게 영감을 줄 것"이라는 글을 올리며 세상을 떠난 소피를 추모했습니다.(사진=트랜스그레시브, 샘 스미스 트위터)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 지나윤 에디터)