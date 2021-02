아이유가 내 SNS에 댓글을?…"You are my celebrity"

가수 아이유가 자신의 신곡 '셀러브리티(Celebrity) 챌린지'에 참여한 사람들에게 직접 댓글을 달아주며 호응했습니다.지난 30일 아이유 소속사 EDAM엔터테인먼트는 "화려한 SNS 피드 뒷면에 존재하는 투박하지만 유일한 나를 보여주세요"라며 '셀럽챌린지' 개최를 알렸습니다. 이는 아이유의 신곡 '셀러브리티'에 맞춰 또 다른 자신의 모습을 표현하는 챌린지인데요, 아이유가 참여한 챌린지 영상을 보면 집 소파에 앉아 편한 차림으로 TV를 보는 모습, 막 자다 깬듯한 모습 등 아이유의 자연스러운 일상이 담겨 있었습니다.아이유의 챌린지 영상에 많은 SNS 이용자들이 하나둘 셀럽챌린지에 동참했고, 현재 약 4만 2천여 개의 챌린지 영상이 올라왔습니다. 그런데 이용자들의 셀럽챌린지 영상과 함께 아이유의 '좋아요'와 댓글을 받았다는 후기 글도 이어졌는데요, 아이유가 직접 참여자들의 챌린지 영상에 좋아요를 누르고 "You are my celebrity"라는 댓글을 남기며 소소한 기쁨을 안긴 겁니다.아이유는 챌린지 영상마다 "You are my celebrity"라는 동일한 댓글을 남기면서 "고3 생활 파이팅"과 같은 응원 멘트를 남기고, 강아지가 주인공인 챌린지 영상에는 "왈 와라라왈왈왈"이라는 재치 있는 댓글로 응원을 대신하기도 했습니다. 또 그룹 여자친구 멤버 엄지가 참여한 챌린지 영상에 아이유는 "세상에나 너무 고퀄이다"라며 진심으로 감탄해 훈훈함을 더했습니다.아이유의 좋아요와 댓글이 이어지자 많은 팬들은 "스윗한 지은아 아싸라서 미안해", "역시 계는 인싸들이 탄다", "뒤늦게 영상 편집 앱 다운받고 있음" 등의 반응을 보이며 챌린지 동참 의사를 밝혔습니다.(사진=EDAM엔터테인먼트, 인스타그램 캡처, 여자친구 엄지 인스타그램)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 지나윤 에디터)