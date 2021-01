[취재파일] '질병의 역사' 과거로부터 무엇을 배워야 하나?

SBS D포럼(SDF)은 SBS가 사회 공헌을 목적으로 만든 지식 나눔 플랫폼입니다.

100년 전 촬영된 오래된 흑백사진 한 장. 하얀 마스크를 쓴 채 정면을 응시하고 있는 사람들의 모습이 보이고 한 여성의 가슴 앞 쪽에는 마스크 착용을 독려(?)하는 내용의 메시지가 적혀 있습니다.



인플루엔자 예방을 위해서는 (To Prevent Influenza!)

다른 사람의 숨을 들이마시지 말고 (Do not take any person's breath.)

환기가 잘 안 되는 장소는 가지 마라. (Don't visit poorly ventilated places.)

기침이나 재채기할 때는 입을 가리고 (Cover your mouth when you cough and sneeze.)

병실에서는 마스크를 착용하라 (In sick rooms wear a gauze mask like in illustration.)





제1차 세계대전 중이던 1918년 3월 미국에서 조류 인플루엔자 바이러스의 돌연변이로 발생한 '스페인 독감(Spanish flu)'. 최대 5천만 명의 목숨을 앗아간 '스페인 독감'은 미군의 이동과 함께 유럽 및 전 세계로 확대된 치명적인 감염병입니다.

스페인 독감은 급속히 퍼졌다. 역학자 셜리 패닌은 다음과 같이 보고했다. "인플루엔자 환자 한 명이 사람이 가득한 방 앞에 서서 기침을 하면, 기침을 할 때마다 병원체가 포함된 무수한 입자가 공기 중으로 배출된다. 그 공기를 마신 모든 사람에게 병원체를 들이마실 위험이 있다. 감염자 한 명이 1만 명으로 불어나는 데 그리 오래 걸리지 않는다." (......) 가을이 되자 상황은 더욱 악화되었다. 1918년 가을은 보통 '2차 확산(second wave)'으로 간주된다.



책 속에는 1918년 6월부터 1919년 3월까지 미국과 유럽의 주요 도시에 매주 발생한 환자 수를 인구 1천 명당 연간 사망률로 환산한 그래프가 나오는데 1918년 10월과 11월에 그 수치가 정점을 찍고 있다는 걸 알 수 있습니다. 그리고 당시에도 지금의 1차 유행, 2차 유행과 비슷한 흐름이 반복되고 있었다고 합니다. 이런 내용들을 고려해 볼 때 스페인 독감 당시의 상황은 지금의 모습과 상당한 유사성을 지니고 있습니다. 신종 감염병 앞에서는 뾰족한 해결책이 없다는 걸 포함해서 말입니다.

"과학과 기술이 고도로 발달했다고 자부하는 시대에 이러한 전 지구적 위기를 앞에 두고 취할 수 있는 대책이 고작 '사회적 거리두기(social distancing)'라는 것은 아이러니이다. 마치 백신만 나오면 모든 것이 해결될 것처럼 들떠 있지만 (……) 유행의 종식까지는 상당한 시일이 소요된다."



"오랜 기간 인류는 역병 앞에 무력한 존재였지만, 막대한 희생을 치르는 가운데 방역을 위한 대처법을 익히게 되었다. 19세기 후반 세균학의 성공에 힘입어 전염성 병원체의 정체가 밝혀지고 각종 백신과 항생제가 속속 개발되면서 감염병을 제압할 승산이 보이기 시작했다. (……) 하지만 이러한 낙관론은 자만에 불과했으며 다시 '감염병의 시대'가 도래했음을 21세기의 인류는 통감하고 있다."

Q. 코로나19와 스페인 독감 상황이 비슷하다.

Q. 신종 감염병은 단시간 내 해결할 방법이 없는 건가?

Q. 인류 역사상 완전히 근절된 감염병이 있나?

Q. '집단면역'에 관심이 많다. 언제 도입됐고 어떤 집단을 대상으로 연구됐는지 궁금하다.

Q. 문명이 감염병을 낳는다는 말의 의미는?

Q. 코로나19와 같은 신종 감염병을 미리 대처하고 막을 순 없나?

이규원 교수는 글을 통해 이렇게 말하고 있습니다.