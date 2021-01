'모범 납세자' 아이유 컴백에 홍보 나선 국세청…"돌아온 아이유!"

가수 아이유가 정규 5집 앨범 발매에 앞서 오늘(27일) 선공개 싱글 '셀러브리티(Celebrity)'를 공개한 가운데, 국세청이 SNS로 아이유 컴백 홍보에 나서 눈길을 끌었습니다.오늘 국세청 트위터에는 "돌아온 아이유! 성실 납세 문화 확산을 위해 노력하는 국세청 홍보대사 아이유를 응원합니다!"라는 글과 함께 아이유 사진이 올라왔습니다. 국세청 홍보대사로 활동 중인 아이유의 컴백을 국세청도 축하한다며 홍보 글을 올린 건데요, 국세청은 해당 글과 함께 아이유의 본명인 '이지은', 아이유의 팬클럽 '유애나'와 'IU 5 is coming' 등의 다양한 해시태그를 덧붙이는 센스를 보여줬습니다.국세청의 홍보 SNS에 아이유의 글로벌 팬들이 "WOW", "Queen is coming", "국세청 최고" 등의 답글을 달자, 국세청은 "yeah! today, IU is coming!", "감사합니다" 등의 답변을 남기며 팬들과 적극적인 소통에 나서기도 했습니다.지난해 3월 국세청은 고액의 세금을 성실하게 납부해 모범을 보인 아이유를 '모범 납세자'로 선정하고 대통령 표창을 수여했습니다. 이어 지난해 6월 국세청 홍보대사로도 위촉된 아이유는 "홍보대사로서 성실납세에 대한 생각을 다시 한번 바로잡고, 국가와 국민을 위한 성실납부 홍보를 위해 성실히 활동하겠다"고 밝혔습니다.(사진=EDAM엔터테인먼트, 국세청 트위터)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 지나윤 에디터)