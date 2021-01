'우리 커플 똑같죠?' 쌍둥이 형제와 결혼한 쌍둥이 자매

오! 클릭> 두 번째 검색어는 '쌍둥이 부부'입니다.미국에서는 쌍둥이가 쌍둥이와 결혼해서 화제가 되고 있습니다.얼굴은 물론 옷차림과 머리 모양까지 똑같은 두 사람.일란성 쌍둥이 브리타니 딘, 브리아나 딘 자매입니다.그런데 놀라운 건 자매의 배우자들 역시 일란성 쌍둥이라는 건데요.쌍둥이 부부들은 2017년 오하이오에서 열린 전 세계 쌍둥이 축제에서 처음 만나 사랑에 빠졌다고 합니다.그 뒤 2018년에는 한날한시에 같은 장소에서 웨딩드레스와 턱시도를 맞춰 입고 함께 결혼식도 올렸는데요.여기서 끝이 아니라 얼마 전 두 부부에게는 또 하나의 겹경사가 생겼습니다.같은 시기에 부부가 모두 아이를 갖게 된 건데요.두 부부는 특별한 사촌관계인 아이들이 하루빨리 서로를 만나길 기대하고 있습니다.유례없는 쌍둥이 가족을 이룬 네 사람은 앞으로도 모든 삶의 여정을 함께할 거라고 말했는데요.누리꾼들은 "와~ 아기들도 거의 쌍둥이 수준일 듯 신기해요!", "특별하고 소중한 가족이네요. 응원합니다!"라는 반응을 보였습니다.(화면출처 : 인스타그램 salyerstwins·유튜브 In The Know, Inside Edition)