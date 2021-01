코로나19의 전 세계 확산과 관련해 미국과 중국 간 책임론 공방이 거센 가운데 세계보건기구 WHO 국제조사팀이 오늘(14일) 중국을 방문해 코로나19 기원 규명에 나섰습니다.



중국 현지 언론에 따르면 WHO의 코로나19 기원과 관련해 국제 조사팀이 오늘 후베이성 우한에 도착했으며 중국 과학자들과 함께 공동 연구를 하게 됩니다.



10여개국 전문가들로 구성된 WHO 조사팀은 우한 도착 후 중국의 코로나19 방제 규정에 따라 일정 기간 격리에 돌입했습니다.



이 기간 중국 전문가들과 화상 회의 방식으로 논의한 뒤 본격적인 코로나19 바이러스 기원과 관련된 혈청 및 항체 연구 등을 함께 진행할 예정입니다.



마거릿 해리스 WHO 대변인은 "이번 조사팀은 우한이 발표했던 최초의 코로나19 사례의 감염 경로를 심층 연구하며 코로나19 바이러스와 연관된 다양한 동물들도 조사하게 된다"고 밝혔습니다.