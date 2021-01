[HOT 브리핑] '국정농단' 박근혜 재판 4년여 만에 마침표

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

박근혜 전 대통령 재판이 오늘(14일)로 모두 끝났습니다. 대법원까지 갔다가 파기환송돼서 고등법원으로 갔다가 다시 대법원까지 온 판결이 확정된 겁니다. 징역 20년에 벌금 180억 원입니다. 여기에 새누리당 공천개입관련해서 확정된 징역 2년을 더하면 박근혜 전 대통령의 형기는 징역 22년입니다. 이미 4년 가까이 복역하고 있고 사면을 받지 못한다면 2039년, 박 전 대통령이 87살이 될 때까지 감옥에 있어야 합니다. 이 판결이 대한민국 역사에 어떤 의미로 기록될까요? 마침 트럼프 대통령이 미국 역사상 처음으로 하원에서 두 차례나 탄핵안이 가결된 첫 미국 대통령이 됐습니다. 시위대의 의회 난입 사태를 선동했다는 게 주된 이유입니다. 그런 이유로 미국에서는 데이비드 보위의 'This is not America'라는 노래가 많이 울려 퍼지고 있다고 합니다. 오늘을 기억하면서 우리는 "바로 이런 게 대한민국이야"라고 긍정할 수 있는 세상을 만들어 나가야 한다고 생각했습니다.영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)