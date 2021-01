사라진 '평양의 은아' 채널…유튜브, 삭제 조치

동영상 공유사이트인 유튜브가 유튜버를 등장시키는 등 흥미 위주의 선전으로 눈길을 끌었던 북한 유튜브 채널을 삭제됐습니다.유튜브에서 8일 현재, '평양의 은아'가 등장했던 채널인 Echo of Truth, Echo of Truth Returns를 검색해보면 채널이 등장하지 않는 것을 확인할 수 있습니다.지난 달 중순 한 차례 폐쇄를 겪어 Echo of Truth Returns라는 이름으로 재개설했지만 이마저도 삭제된 것으로 보입니다.'은아'라는 이름으로 알려진 유튜버는 앞선 채널 폐쇄에 대해 "누구를 비난하거나 거짓 소식을 전한 적이 없다"며 채널 삭제 조치에 변하는가 하면 누군가 영상을 도용하고 있다고도 주장했습니다.현재 이 영상은 다른 유튜브 채널을 통해서 확인할 수 있습니다.유튜브는 북한 채널 삭제 이유로 구글의 정책 위반이라고 든 것으로 알려졌습니다.유튜브는 '붉은별TV' 등 북한 채널을 삭제하는 조치를 수년째 이어오고 있습니다.유튜브가 채널을 삭제하면 북한은 계정 이름을 바꿔 다시 채널을 만드는 패턴이 최근에도 계속 이어지고 있습니다.(사진=유튜브 사이트 캡처, 유튜브 'Echo of Truth' 캡처, 연합뉴스)