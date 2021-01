영화 '국제시장' 인연…황정민, 유노윤호 신곡 뮤비 출연

배우 황정민이 그룹 동방신기 유노윤호의 솔로 신곡 'Thank U(땡큐)' 뮤직비디오에 출연하며 컴백 지원 사격에 나섰습니다.오늘(7일) 유노윤호 소속사 SM엔터테인먼트는 "18일 발매하는 유노윤호 신보 'NOIR(누아르)'의 타이틀곡 뮤직비디오에 황정민이 출연한다"고 밝혔습니다. 타이틀곡 'Thank U'는 액션 누아르 영화 같은 진한 페이소스와 드라마틱한 전개가 인상적인 팝 댄스곡으로, 황정민은 이미 뮤직비디오 촬영을 마친 것으로 알려졌습니다.유노윤호와 황정민의 인연은 이번이 처음이 아닌데요, 지난 2014년 개봉해 약 1천 4백만 관객을 모은 황정민 주연의 영화 '국제시장'에 유노윤호가 등장해 화제를 모았습니다. 당시 유노윤호는 베트남전에 참전한 가수 남진의 젊은 시절을 연기해 색다른 재미를 더했습니다.영화 '국제시장'에 이어 'Thank U' 뮤직비디오를 통해 두 번째로 같은 작품에 출연하게 된 유노윤호와 황정민이 어떤 케미를 보여줄지 주목되는 가운데, 유노윤호의 새 앨범 제목이 영화 장르의 하나인 'NOIR(누아르)'인 만큼 황정민의 독보적인 카리스마가 뮤직비디오에 어떻게 어우러졌을지 기대감을 더하고 있습니다.오는 18일 발매되는 유노윤호의 신곡 'Thank U'는 온라인상의 냉소와 조롱까지 자신을 성장시킬 자양분으로 삼아 더욱 멋진 모습을 보여주겠다는 메시지가 담긴 곡입니다. 동방신기의 수많은 히트곡은 물론, 유노윤호의 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 등을 작업한 히트 메이커 유영진이 작사·작곡에 참여했습니다.(사진=SM엔터테인먼트, 샘컴퍼니, 유튜브 '뭅뭅')(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 지나윤 에디터)