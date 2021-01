2021년 IT 업계가 겪을 4개의 거대한 전쟁, 최후의 승자는 누가 될까? [오목교 전자상가 EP.19]

2021년 새해가 밝았습니다. IT 기업들은 올해에도 각자의 분야에서 주도권을 가져오기 위한 치열한 경쟁을 벌일 것으로 보입니다. 일단 눈에 띄는 기업은 LG와 삼성의 새로운 스마트폰 폼팩터 대결입니다. LG는 올해 처음으로 화면이 둘둘 말리는 '롤러블 디스플레이' 휴대폰을 출시할 것으로 알려졌죠. 화면이 말렸을 때 6.8인치, 펼쳤을 때 7.4인치로 늘어나는 화면을 가질 것으로 예측되는 LG 롤러블폰, 이에 맞선 삼성의 전략은 기존 폴더블 스마트폰의 대중화입니다. 가격을 낮추고 종류를 늘려 소비자들에게 폴더블 폰이 더 가까이 다가갈 준비를 하고 있다고 합니다.



올해 격돌할 IT 기업은 이뿐만이 아닙니다. 애플과 페이스북도 '프라이버시' 문제를 두고 격돌할 예정이고, 파운드리 산업 분야와 CPU 개발에 있어서도 IT 기업 별로 총성 없는 전쟁을 준비 중이죠. 올해 뉴스에서 자주 들릴 IT 기업들의 트렌드를 오목교 전자상가에서 미리 담아보았습니다.



(SBS 스브스뉴스)