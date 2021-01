'갤럭시S21' 실물 사진 · 언박싱 영상 유출…김샌 언팩

삼성전자 갤럭시S21 공개가 10일 앞으로 다가왔지만, 이미 디자인은 물론 실물 사진·영상까지 유출되면서 언팩 행사에 대한 기대감이 떨어지고 있다는 지적이 나옵니다.업계에 따르면 삼성전자는 어제(4일) 미디어와 파트너사에 초청장을 보내 미국 동부시간 기준 14일 오전 10시(한국 시간 15일 오전 0시) 갤럭시 언팩 행사를 개최한다고 밝혔습니다.삼성전자는 언팩 행사에서 갤럭시S21 시리즈와 함께 새 무선이어폰 갤럭시 버즈 프로 등을 발표할 것으로 전망됩니다.그러나 유명 IT 트위터리안 에반 블라스는 이미 지난달 17일 갤럭시S21 공식 마케팅용 이미지로 추정되는 사진을 모두 공개했습니다.또 일부 유튜버는 지난달 갤럭시S21과 아이폰12 실물 비교 영상을 올렸습니다.이달 3일에는 한 IT 유튜버가 아직 공개되지도 않은 갤럭시 버즈 프로의 언박싱 영상을 게재하기도 했습니다.최근 페이스북에서는 갤럭시 버즈 프로 2개를 갖고 있다고 주장하는 사람이 제품을 180달러에 판매하겠다는 글을 올려 화제가 됐습니다.이전에도 공개일이 다가오면서 각 제조사 플래그십 모델 사양이나 실물 사진 등이 유출되는 일은 빈번했으나, 실물 리뷰 영상이 여러 개 등장하는 것은 매우 이례적이어서 IT 커뮤니티 이용자들은 "더는 기대할 것이 없다"는 반응을 보이고 있습니다.작년 8월 갤럭시노트20 공개 당시에도 한 유튜버가 언팩 전날 갤럭시노트20 리뷰 영상을 게재해 보안 소홀 문제가 지적됐습니다.현재까지 외신 등을 통해 알려진 바에 따르면 갤럭시S21 시리즈는 6.2인치 갤럭시S21, 6.7인치 갤럭시S21 플러스, 6.8인치 갤럭시S21 울트라 등으로 출시됩니다.갤럭시S21 울트라 모델은 S펜이 갤럭시S 시리즈 최초로 지원되며 1억 800만 화소 메인 카메라에 10배줌 망원 카메라 등도 적용됩니다.갤럭시S21은 이달 14일 공개돼 29일 출시될 것으로 보입니다.(사진=삼성전자 제공, 에반 블래스 트위터 캡처, 연합뉴스)