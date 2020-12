[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(67) 한 해 마무리도, 새해맞이도 온라인 콘서트로

안녕하세요! SBS 공연 담당 기자 김수현입니다. 2020년의 마지막 날, 방콕에 지친 당신을 위해 67회차 글 보내드립니다. 지난 주에 올해 마지막 글이라고 말씀드렸는데, 이번 글이 진짜 마지막이네요.코로나19로 인한 공연계 변화를 취재하며 2020년을 보냈습니다. 현장성과 대면성이 생명인 공연계는 코로나19로 큰 타격을 입었습니다. 하지만 Show Must Go On! 다양한 방법으로 공연을 이어가려는 노력도 계속됐습니다. 제가 67회까지 이어온 이 취재파일 시리즈는 '집콕 문화생활 가이드'이기도 하지만, 어떻게든 이 상황을 타개해 보려는 공연계의 몸부림에 대한 기록이기도 합니다.견디고 견디고 또 견디는 법을 배워야 한다. 버티고 살아남자. 저는 요즘 송승환 씨가 출연했던 연극 '더 드레서'가 자꾸 생각납니다. '더 드레서'는 2차 대전 중 영국을 배경으로, 전쟁 중에도 공연을 올리는 극단의 얘기였죠. 극장은 배우의 일터이고, 일터는 삶의 터전입니다. 삶의 터전을 지키기 위해 견디고 버티는 극중 인물들의 모습이, 마치 2020년 우리들의 모습인 것 같았습니다.견디고 버텨온 2020년, 모두 정말 수고 많으셨습니다. 2021년은 올해보다 나아질 거라고 믿습니다. 희망찬 새해 맞이하시기를 바랍니다.2020년의 마지막 날과 2021년의 첫날. 빅히트 엔터테인먼트와 SM엔터테인먼트가 잇따라 레이블 합동 공연을 엽니다. 모두 온라인 공연입니다. 먼저 빅히트 엔터테인먼트. 31일(목) 밤 9시 반부터 일산 킨텍스에서 진행되는 '뉴이어스이브 라이브'를 온라인 유료 중계합니다. 방탄소년단과 투모로우바이투게더, 여자친구, 뉴이스트, 엔하이픈, 이현, 범주 등 빅히트 레이블 소속 가수들이 한 자리에 모이는 첫 콘서트입니다.할시와 라우브, 스티브 아오키 등 방탄소년단과 협업했던 해외 스타들의 협업 무대, 고 신해철 헌정 무대도 마련됩니다. 특히 어깨 수술 후 재활을 위해 활동을 중단했던 방탄소년단 슈가도 무대에 모습을 드러낼 예정이라 관심을 끕니다. 참가한 스타들은 함께 새해맞이 카운트다운까지 진행하며 2020년을 마무리하게 됩니다. 위버스샵 에서 라이브 스트리밍 이용권을 구매해 볼 수 있습니다.SM 엔터테인먼트는 2021년 첫날, 1월 1일 오후 1시부터 'SM타운 라이브'를 전세계에 무료로 온라인 중계합니다. 10년 이상 활동해온 동방신기, 슈퍼주니어를 비롯해, 소녀시대 태연, 샤이니 태민, 엑소 백현 카이, 레드벨벳, NCT, 슈퍼엠의 무대도 마련됩니다. 가상 현실 멤버가 포함된 그룹으로 최근 데뷔한 걸그룹 '에스파'도 참여합니다. 유튜브 , 네이버 브이라이브의 비욘드 라이브 채널 , 트위터, 페이스북, 틱톡 등 다양한 플랫폼을 통해 4시간 동안 중계됩니다. 코로나19로 지친 세계인들을 위해 마련한 축제입니다. SM타운 라이브는 SM이 2008년부터 세계 주요 도시에서 선보여온 공연이죠. SM은 '비욘드 라이브'로 온라인 공연을 선구적으로 시도해온 만큼 이번에도 증강현실, 첨단 그래픽 기술을 활용한 풍성한 볼거리가 기대됩니다.매년 12월 31일 밤에는 제야의 종 행사가 열려왔는데요, 올해는 제야의 종 타종행사가 온라인으로 진행됩니다. 서울시립교향악단이 이 온라인 타종행사 전에 한 해를 마무리하는 온라인 공연 '미라클 서울(美樂Classic) – 서대문형무소역사관편'을 공개합니다. 우리 민족의 피땀 어린 고난 극복의 역사 현장 서대문형무소역사관에서 촬영한 공연 영상인데요, 서대문형무소역사관 내 옥사, 격벽장, 메모리얼 홀 등에서 연주하며 다사다난했던 2020년을 마무리하고 새해를 맞는 희망의 메시지를 담아냈습니다. 서울시 유튜브 채널 에서 31일 밤 11시 25분부터 볼 수 있습니다. 문화포털 사이트 에서 다양한 온라인 문화예술 콘텐츠를 한데 모아 즐겨 보세요. 국공립 예술단체들이 제공하는 온라인 공연과 전시, 다양한 콘텐츠들을 문화 포털에 모았습니다. 1월 3일까지는 집콕문화생활 연말연시 특별전 기간인데요, 국립창극단의 올해 초연작 '춘향', 국립오페라단의 오페라 갈라 콘서트, 김설진 안무 댄스필름 '볼레로 만들기', 화제의 연극 '조씨고아'와 '화전가' '스카팽' 하이라이트, 코리안 심포니 오케스트라 콘서트, 창작뮤지컬 원더티켓-바람이 말해준다면 등 볼거리가 풍성합니다. 저는 온라인 공연 위주로 소개해 드렸지만, 전시와 영화, 어린이를 위한 동요와 동화 등 다양한 콘텐츠가 있으니 세대와 취향에 맞춰 고르시면 됩니다.1월 7일 목요일, 금호아트홀 연세의 신년 음악회 김한 클라리넷 콘서트가 열립니다. 금호아트홀 연세의 '아름다운 목요일' 시리즈 2021년 첫 공연이기도 하죠. 김한은 2007년 만 11살 때 금호아트홀 영재콘서트에서 데뷔하며 '클라리넷 신동'으로 알려졌습니다. 디토 앙상블로 활동하기도 했고, 지난해 권위있는 ARD 콩쿠르에서 준우승과 청중상을 차지하는 등 수상 경력도 화려합니다. 관악연주자가 금호아트홀 상주음악가가 된 것은 처음인데요, 앞으로 네 차례 공연을 통해 다채로운 음악세계를 선보이게 됩니다. 그 첫번째인 신년음악회는 피아니스트 일리야 라쉬코프스키와 함께 합니다. 금호아트홀 VLive 채널 에서 저녁 8시 생중계 됩니다.피아니스트 조성진이 안드리스 넬슨스가 지휘하는 베를린 필하모닉과 협연한 공연 실황을 신년음악회 삼아 보시는 것도 좋겠습니다. 리스트 피아노 협주곡 2번, 베토벤 코리올란 서곡, 교향곡 5번을 연주한 12월 19일 공연 실황인데요, 도이치그라모폰의 온라인 공연 플랫폼 DG스테이지 에서 1월 1일 밤 11시에 유료 상영됩니다. 스트리밍 후 48시간 시청 가능합니다.이 공연은 베를린 필하모닉의 온라인 공연 플랫폼 디지털 콘서트홀 에서도 볼 수 있습니다. 유료 구독 서비스나 기간 티켓을 이용하면 됩니다.2021년에 다시 뵙겠습니다. 새해 복 많이 받으세요!