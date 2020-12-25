[인-잇] 크리스마스 캐럴과 복조리

크리스마스 또 돌아왔네 / 설레는 마음과 함께
언제나 크리스마스 돌아오면 / 지난 추억을 생각해
크리스마스 또 돌아왔네 / 사랑의 느낌과 함께
누구나 크리스마스 돌아오면 / 따스한 사랑을 찾지
거리에는 캐럴송이 울리고 / 괜스레 바빠지는 발걸음
이름 모를 골목에선 슬픔도 많지만 / 어디에나 소리없이 사랑은 내리네
- 들국화 2집 중 '또다시 크리스마스'-
크리스마스는 그저 한 종교의 기념일이자 휴일일 뿐이라고 여겼다. 그런데 왜들 그렇게 호들갑이고 요란스러운지, 연말연시의 떠들썩한 분위기와 기업들의 마케팅 때문일까, 라고 생각했다. 그래도 거리에 울려 퍼지는 캐럴송에 왠지 마음도 덩달아 부풀어 오르는 건 어쩔 수 없었다. '콜레라 시대의 사랑'이라는 책도 있지만 '코로나 시대의 크리스마스'를 맞으니 더욱 옛 생각이 떠오른다.
1986년 출반된 들국화 2집에 실린 창작 캐럴 '또다시 크리스마스'는 해마다 성탄절이 다가오면 한동안 '길보드'와 라디오를 크리스마스트리 장식처럼 장식했던 노래 중 하나다. 올해 발표 25년 만에 빌보드와 영국싱글차트 1위에 오른 머라이어 캐리의 그 화려하고 달뜬 'All I Want For Christmas Is You'와 달리 소박한 미드 템포의 풋풋하고 가난한 청년들의 크리스마스 캐럴 같은 그 곡 '또다시 크리스마스'를 오랫동안 즐겨들었다.
그러나 길보드와 거리의 레코드 가게-이제는 사실상 멸종-에 울려 퍼지던 캐럴송은 '저작권 이슈'로 사라지고 이제는 모두들 이어폰을 꽂고 저마다의 핸드폰 음악 앱에서, 다시 말해 자신만의 세상에서 조용히 비대면으로 캐럴송을 맞이한다.
크리스마스는 여전히 한 종교의 기념일뿐이지만 주찬권(2013년 타계)의 가사처럼 "지난 추억을 생각"하고, "따스한 사랑을 찾"고, "슬픔도 많지만", "어디에나 소리없이 사랑은 내리"기를 종교인이든 비종교인이든 타종교인이든 기원하는 날로서 의미가 있다는 생각이 점점 커져간다.
이맘때면 또 가끔 생각나는 설날의 복조리도 지금은 거의 사라져가는 풍속이다. 지금도 잊히지 않는 유년기의 기억 중 하나가 밤새 하얗게 눈이 내린 새해 첫날 나와보니 집밖의 작은 연탄 구들에 짚으로 엮은 국자 같은 것이 놓여져 있던 풍경이다. -복조리가 뭔지도 모를 때였다- 누군가의 깜짝 선물 또는 뜻밖의 호의인가 여기며 무엇에 쓰는 물건인지 궁금해했는데 알고 보니 새해 첫날의 조리는 특별히 복조리라 하여 새해의 복을 쌀처럼 일어 얻는다는 뜻이 있었다.
집집마다 놓여 있던 그 복조리를 보며 어린 마음에도 복(福)들이 모든 이웃에 다 공평하게 나눠진다는 느낌과 우리는 다르지 않다는 공동체 정서가 알게 모르게 스며들었다. 물론 설날이 지나면 복조리 장수들이 집집마다 돌며 복조리값을 수금해갔다는 동심파괴적인 이야기를 듣기는 했지만 그래도 복조리가 놓인 날이면 또 한해가 지나고 한해가 왔구나 실감하곤 했다. 그런데 요즘은 왠지 어제가 오늘 같고 오늘이 내일 같고 내일이 어제같이 반복되는 느낌이다.
복조리는 원래 복조리 장수가 정월 초하루 한밤중부터 이른 새벽에 "복조리 사려"하고 외치며 팔러 다녔다고 한다. 이른 새벽에 살수록 좋다고 믿었기 때문이다. 크리스마스 캐럴도 그랬다. 크리스마스 일주일에서 열흘 전이면 거리는 캐럴송으로 뒤덮여서 지겨울 정도였다. 돌이켜보면 지겨워도 크리스마스 시즌을 느낄 수 있는 그때가 좋았다. 감기에 걸려도 그때가 좋았다. 적어도 코로나의 공포는 느끼지 않아도 됐으니까.
#인-잇 #인잇 #Max #뭐라도써야지
# Max의 또 다른 '인-잇', 지금 만나보세요.
[인-잇] "마스크 쓰세요"…마지막 히피의 마지막 앨범
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