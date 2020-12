[스브스타] 친구 결혼식 축가 부른 티파니 영에 "인성 보인다" 감탄, 왜?

그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 친구의 결혼식에서 선보인 완벽한 축가로 화제를 모았습니다.지난 7일 유튜브 채널 '소녀시대 연구소'에는 티파니 영의 친구가 공개한 축가 영상이 올라왔습니다. 영상에서 티파니는 절친한 친구의 새 출발을 축하하며 자신의 노래 'Runaway'와 'Once in a Lifetime', 가수 H.E.R의 'Best Part' 까지 무려 세 곡을 진심을 다해 불렀습니다.축가를 시작하기 전 티파니는 "가장 소중한 친구와 친구가 사랑하는 남자를 보며 훌륭한 남녀라고 생각했다. 매 순간을 최고로 만드는 두 사람에게 많이 배웠다"며 신랑 신부에게 진심을 담은 축하를 건넸습니다. 특히 티파니가 마스크를 착용하고 심플한 무채색 의상을 입고 있어 눈길을 끌었습니다.마스크를 착용하고도 완벽한 가창력을 선보인 티파니는 노래를 부르며 흘러내리는 마스크를 고쳐 쓰는 모습을 보이기도 했습니다. 티파니는 또 "울어도 되고 웃어도 된다"며 자신의 노래에 맞춰 신랑 신부의 스킨십을 유도하는 등 재치 있는 무대 매너를 뽐냈습니다.누리꾼들은 "티파니는 누구보다 화려한 옷이 많을 텐데 친구가 온전히 주인공이 되도록 심플하게 입고 왔다"며 티파니 영의 단정한 의상에 감탄했는데요, 이어 "노래할 때도 마스크를 계속 쓰고 있는 모습... 이 영상에서 티파니의 속 깊은 마음과 배려, 인성이 다 보이네요"라며 박수를 보냈습니다.(사진=유튜브 '소녀시대연구소', 티파니 영 인스타그램)(SBS 스브스타)