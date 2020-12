스페인 프리메라리가에서 레알 마드리드가 선두 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드)를 꺾고 3위로 올라섰습니다.



레알 마드리드는 스페인 마드리드의 알프레도 디 스테파노 경기장에서 열린 AT 마드리드와 정규리그 홈경기에서 2대 0으로 이겼습니다.



전반 15분 카세미루가 선제골을 뽑았고, 후반 18분에 AT 마드리드 얀 오블락의 자책골이 나왔습니다.



시즌 승점 23을 기록한 레알 마드리드는 선두 AT 마드리드(승점 26), 2위 레알 소시에다드(승점 25)와 격차를 좁히며 3위로 도약했습니다.



시즌 8승 2무로 무패행진을 이어오던 AT 마드리드는 '마드리드 더비'로 불리는 레알 마드리드와 라이벌전에서 뼈아픈 패배를 당해 시즌 첫 패를 기록했습니다.



(사진=로이터, 연합뉴스)