[인-잇] "마스크를 쓰세요" 한대수의 마지막 앨범

사랑하자 미워하자 기도하고 집회해도

마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요



짜장면을 먹고 나서 스타벅스 가기 전에

마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요



사랑하다 들켰구나 마누라는 도망갔네 그래도

마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요



신랑신부 첫날밤에 실패하고 울기 전에

마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요



진달래꽃 개나리꽃 사진 찍고 기뻐할 때 그래도

마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요



너도나도 고소하자 재판장에 가기 전에

마스크를 꼭 쓰세요 마스크를 쓰세요



후진 국가 뉴욕에서 선진국가 서울 오니

마스크를 썼네요 역시 모두들 마스크를 썼네요

..... (중략)



여러분 마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요

마스크를 쓰세요 마스크를 쓰세요

Corona go away Corona go away

장막을 걷어라

나의 좁은 눈으로 이 세상을 떠보자



창문을 열어라

춤추는 산들바람을 한 번 또 느껴보자



가벼운 풀밭 위로 나를 걷게 해주세

봄과 새들의 소리 듣고 싶소



울고 웃고 싶소 내 마음을 만져 주

나는 행복의 나라로 갈테야 .....



(중략) 광야는 넓어요 하늘은 또 푸러요

다들 행복의 나라로 갑시다

끝. 끝없는 바람

저 험한 산 위로 나뭇잎 사이 불어 가는



아~ 자유의 바람

저 언덕 넘어 물결 같이 춤추던 님



무명. 무실. 무감한 님

나도 님과 같은 인생을 지녀 볼래. 지녀 볼래

(이름없는