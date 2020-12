※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 열린 오늘(10일) 국회에서는 공수처법 개정안이 국회를 통과했습니다. 여당 의원들은 SNS에 역사적인 날이라는 글들을 올리며 공수처법 개정안의 국회 본회의 통과를 평가하고 자축하는 모습입니다. 이제 현직 검찰총장이 어떤 징계를 왜 받게 되는지 조금의 시간이 흐르면 확인될 겁니다. 포털사이트에 날짜를 입력하면 역사 속 오늘이라는 정보가 있습니다. 내년부터 2020년 12월 10일은 공수처법 개정안과 윤석열 검찰총장 징계위원회 개최라는 기록이 더해질 겁니다. 오늘의 일들이 훗날에는 어떤 평가를 받게 될지 현재로서는 가늠하기 쉽지가 않습니다. 우리가 오늘을 기억해야 하는 이유입니다. 마이클 잭슨의 'Do you remember the time'이라는 노래를 들으며 더욱 그런 생각이 들었습니다.영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)