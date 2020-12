"2020년을 한 단어로 표현하면?"…"Ctrl+Z"

트위터가 자사 공식 계정으로 "2020년을 한 단어로 표현해보자"고 제안하자 글로벌 IT 기업들이 재치 있는 답변을 내놓아 화제를 모으고 있습니다.오늘(8일) IT업계에 따르면, 트위터는 이달 4일 자사 트위터 공식 계정에 "2020년을 한 단어로"(2020 in one word)라고 올렸습니다.여러 글로벌 기업의 공식 트위터 계정이 저마다 사정이 담긴 다양한 답글로 수천∼수만 회 리트윗을 받았습니다.답글 가운데 역시 코로나19가 전 세계를 강타했던 한 해라는 점을 잘 풍자한 트윗이 인기를 끌었는데요, 어도비(Adobe)는 2020년은 "Ctrl+Z"라고 올려 5천300여회 리트윗과 1만8천여회 좋아요를 받았습니다.'Ctrl+Z'는 컴퓨터에서 방금 입력한 명령을 실행 취소하는 단축키로, 트위터 이용자들은 어도비의 트윗이 코로나19 상황을 잘 나타냈다고 평가했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령의 재선 실패를 풍자한 것으로 해석하는 네티즌도 있었습니다.마이크로소프트의 웹브라우저인 '마이크로소프트 엣지' 계정은 "404"라고 올려 어도비 못지않은 호응을 끌었습니다.404는 웹브라우저가 페이지나 파일을 찾지 못했을 때를 가리키는 에러 코드로, '페이지를 찾을 수 없습니다'(404 not found)라는 화면으로 인터넷 이용자들에게 익숙합니다.IBM 계정은 "01110011 01101011 01101001 01110000"라고 올려 관심을 끌었는데, 이진수로 'SKIP'(넘기다)을 나타냈습니다.이 밖에 윈도우즈는 "DELETE"(삭제), 유튜브는 "Unsubscribe"(구독 취소), 샤오미는 "Reboot"(재시동)이라고 올려 코로나19로 사실상 사라진 한 해를 풍자했습니다.(사진=트위터 캡처, 연합뉴스)