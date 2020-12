1996년 떠난 김광석, 2002년 노래를 부른다?…'AI vs 인간', 흥미로운 대결

SBS 신년특집으로 기대를 모으고 있는 '세기의 대결! AI vs 인간' (이하 AI vs 인간)의 첫 티저가 공개됐다.



'AI vs 인간'은 국내 최초로 작곡, 골프, 주식투자, 모창, 심리 인식 등 6개 종목에서 인공지능과 인간 최고수가 대결을 벌이는 프로그램이다. 첫 에피소드에선 故 김광석이 단 한 번도 부른 적 없는 노래가 그의 목소리로 등장할 예정이다.



공개된 첫 티저 영상에는 우리가 그리워하는 김광석의 생전 모습이 담겨 이목을 집중시킨다. '그 목소리를 다시 들을 수 있다면' 자막과 함께 1996년에 세상을 떠난 김광석이 2002년 발표된 김범수의 '보고싶다'를 부르는 장면이 나와 기대감을 자극한다. 이러한 기적 같은 상황에 현장의 모든 이들은 충격과 감동에 눈시울을 붉혔다는 후문이다.



이는 '모창 AI'라고 불리는 인공지능에 의해서 구현됐다. 이 AI는 수십만 번의 학습을 통해 악보만 입력하면 어떤 가수의 목소리도 따라 할 수 있다. 뿐만 아니라 기존의 목소리를 복사해서 붙여넣기 하는 단순한 음성 인식 기술이 아닌, 사람처럼 감정을 담아 노래를 부를 수 있다는 점이 눈길을 끈다.



제작진은 "지금은 우리 곁에 없지만, 대중들이 그리워하는 목소리를 다시 들려줄 수 있길 바랐다"고 밝혔다. 이어 "故김광석 25주기를 맞는 2021년, 그의 목소리를 소환해 수많은 시청자들에게 감동을 전할 것"이라고 덧붙였다.



SBS 신년특집 'AI VS 인간'은 현재 방송 중인 SBS 금토드라마 '날아라 개천용' 후속으로, 오는 2021년 1월 22일 밤 10시 첫 방송된다.







(SBS 연예뉴스 강선애 기자)