[스브스타] 이수만, JYP 박진영에 SM 오디션 제안?…"지금이라도 받아주겠다"

SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서 이수만이 JYP엔터테인먼트 수장 박진영을 과거 오디션에서 탈락시켰다는 일화를 해명하며 "다시 오디션으로 뽑을 용의가 있다"고 밝혔습니다.오늘(23일) 공개된 보아의 리얼리티 '노바디 톡스 투 보아(Nobody Talks To BoA)' 예고편에 등장한 이수만은 "박진영이 맨날 내가 마치 자기를 버린 것처럼 얘기하는데, 내가 박진영을 안 뽑은 게 아니라 자기가 SM에 안 왔다"며 억울함을 토로해 누리꾼들의 이목을 집중시켰습니다.공개된 영상에서 보아, 샤이니 멤버 민호와 이야기를 나누던 이수만은 4시간 동안 보아에게 야단맞았던 에피소드를 털어놓으며 삿대질하는 모션을 취했는데요, 그러면서 이수만이 "요즘 이런 (삿대질하는) 디스코 춤도 안 추지 않냐"고 물었고, 보아는 최근 선미와 'When we disco'를 발매한 박진영을 언급하며 "박진영 선배님이 요즘 그런 춤을 춘다"고 답했습니다.박진영 프로듀서 언급에 당황한 이수만은 "프로듀서로서 박진영과 내가 비슷하다고 자신할 수 있지만 내가 걔보다 못하는 건 춤"이라고 박진영의 춤 실력을 인정했는데요, 이어 "맨날 방송에 나와서 내가 자기 안 뽑았다고 말한다"며 과거 오디션 일화를 해명했습니다.이수만은 "오디션 한 번 왔다 가는 사람이 어디 있냐"면서 "아직도 (박진영이) SM에 오디션 볼 용의가 있다면 난 받을 용의도 있다"고 덧붙여 웃음을 자아냈는데요, 앞서 박진영은 한 예능 프로그램에서 'SM 오디션 탈락 일화'를 공개하며 "오디션 곡으로 '날 떠나지 마'를 만들어서 불렀는데 이수만 사장님이 '너 그 곡만 안 팔래?'라고 묻더라. 내 인생에 가장 슬펐던 날"이라고 털어놔 화제를 모았습니다.이수만의 재치 있는 해명에 누리꾼들은 "박진영 부캐로 SM 들어가면 재밌겠다", "이수만 예능감 있네", "수만리X제와피 콜라보 기대해도 되나요" 등 유쾌한 반응을 보이며 호응했습니다.(사진=보아 공식 트위터, JYP엔터테인먼트)(SBS 스브스타)