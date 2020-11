'전투식량 불량' 방사청 압수수색…靑 행정관 개입 의혹

<앵커>



경찰이 방위사업청을 전격 압수수색했습니다. 전투식량 입찰 정보 유출과 특정 업체 봐주기 의혹을 수사하는 건데, 여기에 청와대 행정관이 개입했다는 의혹도 제기됐습니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



서울경찰청 지능범죄수사대가 압수수색한 데는 방사청 미래전력사업지원부 등입니다.



방사청과 전투식량 제조업체 A사의 유착 의혹을 확인하기 위해서입니다.



먼저 2017년, 경쟁 업체의 입찰 정보가 고스란히 담긴 방사청 서류가 A사 마케팅 관계자에게서 나왔습니다.



또 A사는 그해 2017년부터 전투식량 Ⅱ형 195만 개를 납품했는데, 유통기한이 3년인 전투식량 제조에 2년짜리 식자재를 쓴 사실이 확인돼 폐기하라는 식약처 조치가 나왔지만, 방사청은 계속 장병들에게 먹였습니다.



A사 소재지인 나주시가 문제없다고 했다는 게 이유였습니다.



결국, 식약처가 식품위생법 위반 혐의로 사건을 검찰에 송치하고, 정치권에서도 문제 삼기 시작한 지난해 8월에서야 방사청은 급식을 중단했습니다.



압수수색은, 이 과정에 조직적 비호가 있었는지 확인하겠다는 차원으로 보입니다.



여기에다 같은 나주 출신의 청와대 행정관 C 씨의 개입 의혹도 제기됐습니다.



C 행정관은 지난 5월, 군수품 품질 관리를 맡는 국방기술품질원 직원들을 청와대로 불러 A 업체 전투식량 하자 판정이 적절했는지 따진 것으로 알려졌습니다.



[국방기술품질원 관계자 : 나주시의 ('문제없다'는) 판단대로 했으면 000(청와대 C 행정관)이 아무런 얘기할 것도 없겠죠. 그래서 000(C 행정관)이 불러서 확인을 했어요. '왜 그러면 그렇게 (하자) 처리를 했느냐. 너네 처음에는 '문제없다'라고 했는데 왜 인제 하자 처리를 하냐.'(고 따졌어요.)]



C 행정관은 확인 취재를 위한 전화에 며칠째 응하지 않고 있습니다.