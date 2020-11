[스브스타] 씨엔블루, 탈퇴 '이종현' 간접 언급 "공백 느껴지지 않아"

3인조로 컴백한 밴드 씨엔블루가 '빅뱅 승리 단톡방' 멤버로 물의를 빚고 탈퇴한 이종현을 간접 언급했습니다.씨엔블루는 어제(17일) 여덟 번째 미니앨범 'RE-CODE' 온라인 음악 감상회를 진행하며 새 앨범에 대한 질의응답 시간을 가졌습니다. 이날 리더 정용화는 탈퇴한 멤버 이종현의 이름을 직접 언급하지는 않았지만, 그의 탈퇴 이후 변화에 대해 "우리 세 명에게 잘 어울리는 최선의 모습과 방향을 많이 고민했다"며 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었습니다.이어 강민혁이 "노래를 들었을 때 그 공백이 느껴지지 않았다"면서 "공백을 어떻게 채웠는지 모를 정도로 조화롭게 만들어진 앨범"이라고 자신감을 드러냈는데요, 그러면서 "우리 세 명의 음악을 만들어낸 것 같아서 좋다"고 뿌듯해했습니다.정용화는 또 이종현의 탈퇴 이후 분량이 늘어난 멤버로 베이스를 맡고 있는 이정신을 꼽으며 "이번에 노래도 좀 한다"고 전했는데요, 이에 이정신은 "앞으로 노래 파트가 더 늘어날 계획이다. 잘 부탁드린다"면서 "새로운 곡을 쓰면서 앞으로의 우리를 재정의해나가면 좋지 않을까 싶다"고 조심스럽게 덧붙였습니다.지난해 3월 씨엔블루 기타리스트였던 이종현이 이른바 '승리 단톡방' 멤버로 알려지며 논란이 불거졌고, 반성하겠다는 입장문을 발표하며 자숙하겠다고 전했습니다. 하지만 '자숙 중'인 이종현이 BJ 박민정에게 "뱃살이 귀엽다"라는 등 성적 발언을 담은 메시지를 보낸 것이 알려지며 또 한 번 누리꾼들의 공분을 샀고, 결국 팀을 탈퇴했습니다.3인조로 재편해 3년 8개월 만에 새 앨범 'RE-CODE'를 발표한 씨엔블루의 새 앨범은 타이틀곡 '과거 현재 미래 (Then, Now and Forever)'를 비롯해 전곡 모두를 정용화가 작사·작곡했습니다. 씨엔블루 소속사 FNC 측은 "씨엔블루라는 이름의 단단한 존재감을 증명하는 앨범이자, 변화의 흐름 앞에 선 씨엔블루의 미래를 희망적으로 그려볼 수 있는 앨범이 될 전망"이라고 예고했습니다.(사진=FNC엔터테인먼트, 이종현·박민정 인스타그램)(SBS 스브스타)