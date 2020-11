SBS가 오는 12월 25일 '2020 SBS 가요대전 in 대구'로 랜선 관객들을 찾아간다.'2020 SBS 가요대전 in 대구'는 'The Wonder Year'이라는 주제로 꾸며진다. 코로나 19로 많은 것들이 달라진 일상에서도 전 세계는 랜선으로 소통하며 서로를 위로하고 응원했다. 이는 지친 일상에 활기를 불어넣은 것은 물론 여태껏 겪어 보지 못한 새롭고 놀라운 경험을 선사했다. '2020 SBS 가요대전 in 대구'는 이러한 경험을 통해 새로운 세계로 나아가기를 바라는 소망을 담아 기획됐다.특히 이번 가요대전은 코로나19 재난을 시민과 함께 극복하며 'K-방역 모범도시'로 거듭난 대구에서 열린다.라인업의 첫 주자로는 전 세계를 뜨겁게 달구고 있는 방탄소년단이 이름을 올려 글로벌 팬들의 기대감을 증폭시킨다. 방탄소년단은 어떤 무대로 'The Wonder Year'를 표현해낼지 관심이 집중된다.(SBS 연예뉴스 강선애 기자)