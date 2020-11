"초등생 때부터 중학생 때까지 코치가 상습 폭행" 폭로

<앵커>



고등학교 운동부 학생인 A 군과 B 군은 초등학생 때부터 코치에게 폭행을 당했다고 주장하고 나섰습니다.



[A 군/폭행 피해 주장 학생 : 초등학교 5학년 때부터 손바닥으로 얼굴을 때리고, 등 굽히라고 머리 잡아당긴 다음에 등도 많이 맞았고요.]



초등학교를 졸업한 뒤에도 폭행이 멈추지 않았다고, A 군과 B 군은 주장합니다.



중학교에서 코치와 선수로 다시 만난 건데, 폭행의 강도는 더 심해졌다고 말합니다.



[B 군/폭행 피해 주장 학생 : 초등학교 때보다 몸이 더 커졌으니까 더 힘을 줘서 때린다든지, 도구를 사용해서 때린다든지 했던 것 같아요. 하키 채나 쓰레받기 등으로요.]



고등학교에 진학하면서 겨우 해당 코치에게서 벗어났지만, 3년 넘게 이어진 폭행의 트라우마는 여전합니다.



[A 군/폭행 피해 주장 학생 : (시합 나가면) 안 마주칠 수 없는 상황이에요. (보면) 공포감 느껴지고, 또 맞을까 봐 겁나고 그래요.]



A 군 등 학생 4명은 지난 9월, 고 최숙현 선수 사망 사건을 계기로 용기를 내 경찰에 폭행 피해 사실을 알렸습니다.



코치 C 씨는 그러나 폭언과 폭행 등 학생들이 주장하는 그 어떤 가혹행위도 없었다는 입장입니다.



[C 씨/해당 코치 : 제가 하지도 않은 얘기를 부풀려서 하고 그래서 저도 솔직히 골치가 좀 아프네요, 마음도 아프고.]



경찰은 아동복지법 위반 혐의로 입건된 코치 C 씨를 조만간 기소 의견으로 검찰에 송치할 계획입니다.