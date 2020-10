"저는 영어 못해요"…이시언, 사칭 계정에 주의 당부

배우 이시언이 사칭 계정 등장에 팬들에게 주의를 요구했다.8일 자신의 SNS을 통해 "사칭 조심해주세요"라고 전했다. 글과 함께 공개한 DM(다이렉트 메시지) 캡처본에는 이시언이라고 사칭한 누리꾼과 팬이 나눈 대화가 담겨 있었다."Hello, thanks for the likes and comments(안녕. 좋아요와 댓글을 남겨줘서 고마워)"라며 자신을 이시언인 척 속인 누리꾼은 해킹을 걱정하는 팬에게 "소수의 팬과 소통하기 위해 임시 계정을 만들었습니다"며 "팬이 된 지 얼마나 되셨나요?"라고 메시지를 보냈다.이시언은 "저는 영어를 잘못합니다"며 "팬 된지 얼마나 됐어? 문화충격"이라며 사칭 당한 사실을 알렸다.해당 게시물을 본 모델 송해나는 "어이쿠 오빠가 영어로 말 걸면 누구세요 해야지"라며 댓글을 남겼고, 이시언은 "정답"이라고 반응했다.이시언은 MBC '나 혼자 산다'에 출연 중이며 KBS2 새 드라마 '바람피면 죽는다'로 연기 활동을 재개한다.(SBS 연예뉴스 김지혜 기자)