지금까지 코로나19에 감염된 인구가 전 세계에서 10명 중 1명꼴일 수 있다고 세계보건기구 WHO 관계자가 추정했습니다.



AP통신에 따르면 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 WHO 이사회 코로나19 회의에서 현재까지 세계 인구 가운데 대략 10%가 코로나에 걸렸을 수 있다고 밝혔습니다.



이런 추정이 사실이라면 세계 인구가 76억 명가량인 점을 고려하면 7억 6천만 명 이상이 감염됐다는 계산이 나옵니다.



미 존스홉킨스대 집계로는 현재 전 세계에서 보고된 누적 확진자는 3천500만여 명입니다.



라이언 사무차장은 이것이 "최선의 추정치"라면서 "이 수치가 도시와 지방, 또는 그룹별로 달라지겠지만 전체적으로는 세계 대다수가 여전히 위험에 놓여 있다는 것을 뜻한다"고 설명했습니다.