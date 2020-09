[Pick] 돌아가며 12살 성폭행한 10대들, '어리다'고 법정구속 면해

12살 피해자에게 술을 먹이고 돌아가며 성폭행·추행을 한 10대들이 재판에서 실형을 선고받고도 법정 구속을 면했습니다.어제(23일) 수원지방법원은 지난 18일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(위계 등 간음) 등 혐의로 기소된 18살 A 군 등 3명에게 징역 장기 3년∼2년, 단기 2년∼1년 3개월을 선고했다고 밝혔습니다.A 군은 지난 2018년 7월 말 동갑내기 B, C 군에게 "술을 마시면 성관계가 가능한 여자아이가 있다"며 성범죄를 계획·조직한 혐의로 기소됐습니다. B 군과 C 군은 A 군이 평소 알고 지내던 D 양의 집으로 가서 술에 취해 저항하지 못하는 D 양을 성폭행하고 강제로 추행한 혐의로 각각 기소됐습니다.A 군은 다른 두 친구에게 술, 피임 도구 등을 제공하고 두 사람이 범행하는 동안 D 양 집 거실에서 기다리고 있었던 것으로 조사됐습니다.재판부는 "B, C 피고인은 범행을 인정하고 있으며 제출된 증거로 볼 때 유죄가 인정된다"고 판시했습니다. A 군은 자신이 이번 사건의 공동정범이 아니라고 주장했지만, 재판부는 "피해자를 만나게 해주고 술 등을 제공한 점을 고려하면 받아들일 수 없다"고 지적했습니다.이어 "피해자의 나이는 12세에 불과하고, 현재까지도 합의가 이뤄지지 않았다"고 꼬집으면서도, "(피고인들이) 범행을 반성하고 있으며 나이가 어리고 이후 피해자와 합의할 수도 있는 점을 고려해 법정구속은 하지 않겠다"고 밝혔습니다.불구속 상태로 재판을 받고 있던 A 군 등은 법정 구속을 면한 뒤 곧바로 재판정을 빠져나갔고, 법원에 항소장을 제출했습니다.'뉴스 픽' 입니다.