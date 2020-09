수니파 극단주의 테러조직 '이슬람국가' IS 잔당이 시리아 동부를 장악한 쿠르드족의 검문소를 공격했다고 시리아 내전 감시단체가 전했습니다.



영국 런던에 본부를 둔 시리아인권관측소는 현지시각 18일 IS 잔당이 시리아 동부 데이르 알-주르 주에서 쿠르드족이 주축을 이룬 시리아민주군의 검문소를 공격했다고 밝혔습니다.



시리아인권관측소는 "IS 잔당이 데이르 알-주르 서부의 자즈라 마을 인근의 검문소를 기관총으로 공격했다"며 "검문소를 지키던 시리아민주군 병력 가운데 부상자가 발생했다"고 전했습니다.



이어 "IS 잔당은 디에르 알-주르 동부 외곽을 순찰하던 시리아민주군 부대원도 공격했다"며 "사상자 발생 여부는 확인되지 않았다"고 덧붙였습니다.



시리아 북동부 쿠르드 자치정부의 전투부대인 시리아민주군은 미군과 연합해 IS 격퇴전의 선봉에 섰으며, 지난해 3월 IS 최후의 거점인 바구즈를 탈환했습니다.



그러나 IS가 괴멸한 이후 쿠르드족은 미국에 버림받고 터키의 공격으로 위기에 처했습니다.