[취재파일] 코로나19 시대 "말 한마디도 조심"

지난 8월 미국 유타주에 있는 작은 마트에서 생긴 일입니다. 마스크를 턱에 걸치고 입장한 남성을 마트 직원이 막으면서 목소리가 커지기 시작합니다.직원은 "You need to wear mask properly"((당신은) 마스크를 올바르게 착용해야 합니다)라고 말했습니다. 결국 몸싸움으로 이어지고 경찰까지 출동했습니다.입과 코를 가리도록 마스크를 착용하지 않은 것은 분명 잘못됐습니다. 그런데 마트 직원이 손님에게 한 말은 적절했을까요?맨해튼 비치에서는 마스크를 쓰지 않고 길에 앉아 있는 남성 두 명에게 지나가던 여성이 "Why aren't you wearing a mask?"(당신은 왜 마스크를 쓰고 있지 않죠?)라고 말했습니다. 이들에게 커피까지 부으면서 주먹싸움으로 이어졌습니다.지난 6월 미국 뉴욕주에 있는 한 매장에서 발생한 폭행 사건 기억하시나요? 뉴욕주 올버니에 있는 매장에서 직원이 마스크를 쓰지 않는 남성에게 다가가 마스크를 쓰고 사회적 거리두기 규칙을 준수할 것을 부탁했습니다.그런데 남성은 "너 같은 사람들 때문에 마스크를 쓰지 않겠다"라고 말하며 상점 직원에게 침을 뱉었습니다. 그리고 직원을 주먹으로 때리고 발길질까지 했습니다. 이 소식은 국내 시청자들에게 당시 영상과 함께 생생하게 전해졌습니다.여기서 잠깐. 이 직원은 인터뷰에서 남성에게 이렇게 말했다고 설명했습니다. "You wear mask!"주먹으로 남을 때리는 것은 분명히 잘못한 것입니다. 그러나 이 직원의 표현도 적절하지 못했다는 말이 나오고 있습니다.에티켓 전문가인 이레인 스웨인은 코로나로 모든 사람들이 말 한마디에 민감하게 반응하고 있는 요즘 상대방에게 말을 할 때 각별히 주의해야 한다고 말했습니다처음 보는 상대방에게 당신이라는 표현보다 우리라는 표현을 사용하라고 조언했습니다."당신 마스크 좀 쓰세요" 보다는 "우리 마스크를 쓰는 것이 어떨까요?" 를 제안했습니다. "You"보다는 "We"를 사용하라는 것입니다. 영어식 표현이기는 하지만 우리도 참고하면 좋을 것 같다는 생각입니다"you need to put on your mask." (당신) 마스크 쓰세요.-> "How about we make sure that we put on our masks?" 우리 모두 마스크를 쓰는 것은 어떨까요?" You should social distance." (당신은) 사회적 거리를 유지하세요.->"How about we put a little bit more space in between one another?" 우리 서로 약간의 거리를 유지하는 것은 어떨까요?또 마스크를 착용하지 않는 사람을 발견했을 때는 직접 마스크를 착용하라고 말하기보다는 매장 직원이나 경찰의 협조를 받는 것을 추천했습니다. 말 한마디로 인해 큰 싸움이 발생할 수 있기 때문입니다코로나19가 장기화되면서 사람들이 많은 불편을 겪고 있습니다. 특히 무더운 날씨에 불편은 더욱 클 수밖에 없습니다. 이럴 때일수록 따듯한 말 한마디가 서로의 불편을 크게 줄일 수 있습니다.