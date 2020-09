※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

추미애 법무부 장관 아들과 관련한 의혹이 연일 주요뉴스로 다뤄지고 있습니다. 추 장관 아들 측에서는 법적 대응에 나섰습니다. 제기되는 의혹과 아니라는 반론이 맞서고 있습니다. 사실관계를 확인하는 일이 그렇게 어렵지는 않아 보이는데 혼돈스러운 상황이 계속되고 있습니다. 누군가 사실을, 진실을 말해준다면 그 진실이 설사 나를 아프게 하더라도 받아주겠다는 가사가 다가와서 'Tell me the truth'라는 노래를 들려드렸습니다.영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)